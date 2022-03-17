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影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

慘 烏克蘭冰櫃不足 雪地變停屍間

編譯中心╱綜合16日電
遭俄軍猛攻的烏克蘭尼古拉耶夫市一處太平間，由於冰櫃空位不夠，太平間外的庭院都得充當停屍間。(Getty Images)
遭俄軍猛攻的烏克蘭尼古拉耶夫市一處太平間，由於冰櫃空位不夠，太平間外的庭院都得充當停屍間。(Getty Images)

「他雙手交疊，狀似祈禱」，但據太平間員工描述，此人其實是在投擲汽油彈時遭俄羅斯軍隊活逮，被綁住雙手後，就地處決。這讓人不寒而慄的景象，出現在黑海邊、近日遭俄軍猛攻的烏克蘭尼古拉耶夫市（Mykolaiv）一處太平間。

綜合外電報導，烏克蘭醫院在冰櫃空位不夠的情況下，太平間外的庭院都拿來充當停屍間。遺體露天擺放，紛紛白雪，緩緩落在一個個灰色屍袋上。

破舊的設施內部空間有限，冰櫃放不下的遺體只得置放地上。空氣瀰漫著混雜清潔劑的死亡氣味，久久飄散不去。

醫師們在衛生堪慮的環境中驗屍，冰櫃滿是幾天前命喪鄰鎮奧恰科夫（Otchakiv）轟炸的死者，通往冰櫃的路上，堆滿了褪去衣物的遺體。

自稱伏拉狄米（Vladimir）的太平間員工對記者難過地搖搖頭說：「我從沒見過這種景象，以前還以為最糟糕的死狀就是車禍吧。」

再次穿過庭院，伏拉狄米打開一道門，迎面而來的是惡夢中才會見到的景象。地板上約莫30具遺體，2具身穿軍服的遺體疊放，其中1人臟器外露。伏拉狄米說：「他們還這麼年輕，甚至比我姪兒還小。」

這間法醫機構的所長迪耶魯金娜（Olga Dierugina）表示，「戰爭開始後，我們接收了120具遺體，其中包括80名軍人和30名百姓」，其中最年輕的罹難者只有3歲，年齡最大的70來歲。

部分遺體難以辨識，尤其是2天前從奧恰科夫送來的19名死者。DNA已經採集完成，刺青與身上佩戴的首飾等特徵都已記錄，迪耶魯金娜說，捐軀的軍人遺體都已送回家鄉，「他們都非常年輕，1990年、2000年出生」。

當記者問她，看到這種景象有什麼感覺時，迪耶魯金娜頓時靜默。接著，她的臉垮了下來：「恐懼，我們都有孩子。」

她拭去眼角的淚水，努力不讓情緒潰堤，「尼古拉耶夫這裡情況還算好，我爸媽在（北部的）切爾尼戈夫（Chernihiv），連要逃跑都沒辦法」。

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