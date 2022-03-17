逾300萬烏難民湧入 歐洲遇新危機

聯合國表示，俄烏開戰以來，烏克蘭 難民已經超過300萬人，幾乎每1秒就有1名兒童淪為難民，分析指出，歐洲國家收容烏克蘭難民第一年就須耗300億美元，雖然目前多國看似歡迎烏克蘭民眾，但若這數百萬人開始占用各國原本的資源和預算，歐洲恐因新一輪的難民危機而分裂。

綜合衛報、半島電視台及紐約時報報導，目前無論是歐洲各國或是烏克蘭難民，都認為危機是暫時的，但無論本次俄烏衝突何時結束，歐洲多國收容數百萬難民的初期花費就不容小覷。

報導指出，歐洲經濟過去兩年因為新冠疫情遭受重大打擊，目前還有供應鏈危機和高通脹率等問題。為難民家庭提供短期援助就耗費不菲，如果數百萬烏克蘭難民要融入歐洲社會，那麼在住房、教育 和醫療系統方面，將為各國政府造成更大負擔。據悉，今年1月，歐盟 已經有約1300萬人失業。

歐盟決定啟動《臨時保護指令》，允許烏克蘭難民在歐盟成員國工作、接受教育、獲取醫療保健和住宅，時限為1至3年。上周，歐盟還承諾向烏克蘭提供5億歐元（約5.5億美元）人道主義援助資金。美國一家經濟研究公司的首席歐元區經濟學家維斯特森表示，歐洲政府的實際支出恐怕遠不止於此。

雖然目前歐洲各國都對烏克蘭難民表示歡迎，但「請神容易送神難」，長此以往歐洲各國的財政負擔增加，諸如教育和醫療等資源受擠壓，一時的好意也會變味。長遠來看，二戰之後歐洲最大的難民危機，將造成什麼樣的地緣政治後果，尚難預料。

聯合國數據顯示，湧入波蘭的烏克蘭難民數達到180萬，與波蘭首都華沙人口數相當，波蘭的城市容量「已經飽和」。波蘭當局正與歐盟官員會面，希望將難民分散到其他國家。

過去難民問題曾經嚴重撕裂歐洲社會，由於擔心敘利亞難民湧入，英國「疑歐派」還因此公投脫離歐盟。這一次，英國也備受批評，英國政府此前表示，不會為烏克蘭人提供難民身分。

美國也是持隔岸觀火態度，根據美國國務院數據，美國在今年1、2月僅接納514名烏克蘭難民。

美國CNN報導，歐洲國家對烏克蘭難民「張開懷抱」，與數年前對中東難民的冷淡態度形成強烈反差，希臘移民和庇護部長諾蒂斯．米塔拉基斯3月1日甚至公開說，只有烏克蘭難民才是真正的難民。CNN記者Arwa Damon日前發文直斥西方世界雙標虛偽。

Arwa Damon的文章指出，選擇性地歡迎難民，不是西方媒體有偏見，而是整個西方世界都有偏見。近期烏克蘭鄰國的邊境，有眾多志願者提供臨時補給站，給難民食物和熱水，然而2015年中東難民來到歐洲，不是被就地遣返，就是像牲口一樣被圈起來，防止他們逃竄。

Arwa Damon說，她聽見政客、記者、各國領袖侃侃而談，說烏克蘭人是「富裕的中產階級」、「隔壁的家庭」、「文明的」，彷彿一個人是否值得獲救，是基於他的膚色、語言、宗教或是出生地。