俄軍入侵烏克蘭 邁入第三周,目前仍未有停戰跡象,甚至被烏方指控,連平民也不放過。最近有段影片拍到,一名手無寸鐵的烏克蘭平民走在路上,結果遭到停在不遠處的俄軍戰車轟炸。

每日郵報報導,一段由烏克蘭亞速營軍方釋出的影片可以看到,一位平民走在烏克蘭南部城市馬立波(Mariupol)的街道上,且身上沒有任何武器,結果卻遭到停放在廢棄民宅旁邊的俄軍戰車開火砲轟,畫面相當怵目驚心。

Another proof of the genocide in #Mariupol



The occupiers fired from a tank at a man pic.twitter.com/Jce7njhmcc