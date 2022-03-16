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烏民拚死拒降 兒為國捐軀2周未能下葬 母悲憤顫抖

編譯陳韻涵／綜合16日電
烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫，有許多陣亡官兵與斷魂百姓的遺體。（Getty Images）
烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫，有許多陣亡官兵與斷魂百姓的遺體。（Getty Images）

砲聲隆隆已成為烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)的日常，陣亡官兵與斷魂百姓的遺體推滿停屍間，但當地居民無所畏懼，拒絕投降。

紐約時報報導，艾拉‧里亞布科(Alla Ryabko)站在尼古拉耶夫市停屍間的庭院，悲憤顫抖，他的兒子里亞布科上尉(Roman Ryabko)在交戰首日便為國捐軀，兩周過去仍未下葬。 

艾拉指著地板上的一具屍體說，「他就躺在那個屍袋裡，他們甚至不把屍體給我，讓我為他清洗身軀，我必須用一個袋子、一個垃圾袋裝他。」

尼古拉耶夫的停屍空間難以負荷暴增的遺體數量，堆滿走廊、庭院和附近的倉庫。當局來不及處理這些士兵和平民的屍體，只能以其送來的狀態還給家屬。

艾拉悲憤欲絕之際，空襲震耳欲聾，她腳下也感覺得到地面晃動。當天，該停屍間至少有132具遺體。

5歲女童生日許願：戰爭快結束

華盛頓郵報報導，在尼古拉耶夫前線，黛安娜(Diana)14日在未完工的大樓地下室，度過她五歲的生日；她的雙親點燃一根蠟燭，插在代替蛋糕的一顆橘子上，要她許願。

黛安娜吹熄蠟燭後，告訴父母，她許願戰爭盡快結束。

黛安娜開心地領著華郵記者，蹦蹦跳跳地走下地下室，「來看地下室，這是我們住的地方。」

未竣工的地下室已成為當地居民躲避空襲的防空洞，有人在冰冷的地板上鋪上外套和充氣床墊隔絕寒氣；遠方的槍砲聲響在白天好像很遙遠，晚上卻顯得更響、更近。一名老婦人帶著她的狗，黛安娜則有她的填充玩偶熊。

黑海沿岸的尼古拉耶夫原本有50萬居民，如今成了阻卻俄軍進犯主要港市敖德薩(Odessa)的緩衝區。

俄軍想拿下尼古拉耶夫，因為該城的瓦爾瓦里夫斯基橋(Varvarivsky Bridge)是通往南布格河(Southern Buh River)河口的唯一通道；若控制那座橋，俄軍便得以向西朝敖德薩推進，敖德薩是烏克蘭海軍總部所在地，也是烏克蘭最大的民用港口。

俄軍轟炸尼古拉耶夫逾一周，至今仍面臨烏軍的頑強抵抗，重挫俄國殺進烏克蘭經濟命脈敖德薩的計畫。

俄國砲火無情且無差別的落在平民社區、醫院、超市，上周末造成數十平民喪生，但烏克蘭士兵與志願軍仍拒絕退縮；居民自組補給隊，負責發送食物給有需要的人，另有一群人試圖修理壞掉的俄國坦克，好讓烏軍使用。

停屍間外幾個街區，一間外帶咖啡店的玻璃窗被空襲震碎，但18歲的咖啡師照常上班，她說：「我們想工作，沒什麼好怕的。」

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