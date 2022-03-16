拜登首稱普亭是「戰犯」 俄羅斯：不可饒恕

美國總統拜登(左圖)與俄羅斯總統普亭(右圖)資料照片。(美聯社)

美國總統拜登 從電視上看到俄羅斯入侵烏克蘭 的駭人畫面後，今天直指俄羅斯總統普亭 是「戰犯」。俄方旋即憤怒回應，說拜登的說法「不可饒恕」。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是拜登（Joe Biden）首次用這個詞形容普亭（Vladimir Putin），也是俄軍3周前侵烏以來，美國官員對普亭這項行動最嚴厲的譴責。拜登並在社群網站推特（Twitter）發動進一步攻勢，說普亭「將駭人聽聞的破壞和可怖加諸在烏克蘭人身上，轟炸公寓大樓和婦幼醫院」。

拜登並引述報導稱，俄羅斯軍隊在烏克蘭東南部港都馬立波（Mariupol）挾持醫師和患者，簡直是「殘暴行徑，舉世憤慨」。

塔斯社（Tass）等俄媒報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應說，拜登將普亭形容為戰犯是「令人無法接受且不可饒恕的言語」。

拜登去年將普亭比喻為「劊子手」後，俄方曾短暫召回駐美大使。

平民傳領麵包、藏身劇院都被炸 俄方否認

普亭上個月24日下令大規模入侵烏克蘭，說俄國希望迫使烏軍解除武裝、推翻烏國親西方的政府。

但3周來莫斯科當局一直無法拿下烏國最大的幾座城市，俄軍持續轟炸遭他們包夾的城鎮，包括加強轟炸首都基輔（Kyiv），導致300多萬烏克蘭人逃亡、數百人喪生。

俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔各地地鐵站已成為居民躲避空襲的避難處所。（歐新社）

路透社報導，美國駐基輔大使館表示，俄軍在基輔東北方的切爾尼戈夫（Chernihiv）開槍打死10名排隊等候領麵包的人。俄方否認這項攻擊，說這起事件根本是子虛烏有。

緊急服務單位表示，救援人員在切爾尼戈夫檢查遭砲擊的住宅大樓時找到5具遺體，其中3具為兒童。

而在遭俄軍包圍的南部港都馬立波，當地市議會說俄軍轟炸一處平民藏身用的劇院，死傷不明。

路透社無法獨立證實這項消息，但俄羅斯國防部否認空襲這間劇院。

美國私人企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布14日取得的衛星影像，當中顯示紅色屋頂的馬立波戲劇院（Mariupol Drama Theatre）外，地面上有著大大的「孩童」俄文字樣，意味著有孩子們在此。

此外，烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨天表示，俄軍在馬立波市一間醫院挾持400名工作人員和患者當人質。

莫斯科當局則否認鎖定平民攻擊。