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分析：普亭陷「沉沒成本」迷思 剩2張牌可打

中央社台北16日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。美聯社

侵烏戰爭已20天，俄方不僅遭逢烏克蘭堅忍抵抗，在國際上也受到高強度孤立，但普亭為何不快找台階下？專家分析他陷入「沉沒成本」等迷思，害人害己卻停不下來；也有評論指他只剩兩張牌可打。

在總統普亭（Vladimir Putin）領導下，俄軍在戰場推進緩慢，俄國卻快速成為國際社會公敵、全球經濟邊緣人。即便一個月前宣稱與俄友誼「無上限」的中國政府，也在這場戰事極力限縮對俄支持度。

一切都不如普亭的預期，但他卻遲遲不作「停損」決定。先不論他是否如外媒引述匿名情報所說的「心智惡化」，畢竟暴怒、反覆、遲頓等精神官能現象也在許多國家領導人身上看得到，可是原本有著擅長謀略形象的普亭，這次卻落得進退失據，專家指出，他可能犯了幾個決策者常見的思考謬誤。

「紐約時報（New York Times）」經濟專欄作家柯益（Peter Coy）引用管理學上的「沉沒成本（sunk cost）」迷思來解釋普亭繼續推進戰爭的動機，因為他很難接受已經投入的軍隊將是徒勞無功，也就是捨不得已經「沉沒」、花掉的成本，於是持續投入兵員武器，想扳回局面，結果卻可能損失更多成本。

柯益表示，陷入戰爭中的領導人常有這種想法，就像美國先前在阿富汗戰爭的長期消耗。他引述經濟學者布蘭可（Abigail Hall Blanco）的話來凸顯這個迷思的荒謬，也就是普亭怎能告訴人民：「我把你的孩子送到戰場上去犧牲，是因為不捨別人先前已犧牲的孩子？」

普亭不想停戰的另個原因，可能是他無法面對後果。柯益分析，就算再打下去能贏的機會愈來愈渺茫，對普亭而言，現在就吃敗仗的代價更高，因此他繼續放手一搏，也就是國際關係中的「賭復活（gambling for resurrection）」理論。

普亭的賭注，是俄國的經濟、軍隊、平民百姓，輸贏的代價，卻只是他的政權。

目前國際政壇和俄烏雙方仍有許多人在奔走，希望促成停戰協議。柯益指出談判協調者的挑戰，在於評估普亭這場血腥侵略打到現在，他是如何被前述思考點所驅動。因為，達成協議最難的一點，在於怎麼讓普亭「有面子的認輸」。

紐時另一篇報導提出停戰的幾種可能，一是外交調停，歐美官員最希望經濟制裁的後果，尤其是倒債危機，能讓普亭縮減他原先的戰爭目標。但正如柯益前述，談判難在捉摸普亭的底線。

第2種可能，是普亭不想耗費太多時間派兵地毯式收服烏克蘭各城市、遭遇烏克蘭人可能長達數月的游擊巷戰抵抗，因此改以強力轟炸毀掉烏克蘭，繼續犯下一長串戰爭罪行。

第3個劇本是類似1990年代巴爾幹半島戰爭，結果南斯拉夫（Yugoslavia）分裂成數個國家。如今，烏克蘭政府若撐不下去，也可能被迫讓烏東親俄地區分裂出去，成為俄國附屬，以換得烏克蘭其他國土仍能保持獨立。

紐時分析最後一種可能性，是俄軍愈往烏克蘭西部，也就是波蘭等北約國家的邊境推進，就愈可能發生飛彈誤射到北約（NATO）國或打到北約國的飛機，又或者普亭決定使用化學武器，使戰況惡化、擴大。

不過，普亭已經輸掉了俄國經濟和國際地位，再打下去他也永難回到戰前的權力巔峰。華府智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）」的歐亞中心副主任克蘭（Doug Klain）認為，普亭眼前只剩兩張牌可以打，一是打到全部都賠光了為止，包括為他自己舖上末路；二是停止戰爭，包括在談判中取得烏克蘭的讓步，讓他對內有好看一點的下台階。

普亭 烏克蘭 俄國

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