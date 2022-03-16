俄烏談判 基輔回絕莫斯科要求維持中立提議

烏克蘭總統府顧問波多利雅科。(美聯社)

俄羅斯 與烏克蘭 今天持續談判。俄方宣稱，在基輔同意討論維持中立後，雙方就快針對和平協議若干部分達成共識。但烏方表示，希望獲得國際部隊保障安全，並拒絕維持中立提議。

法新社報導，烏克蘭表示，基輔當局希望該國安全獲得國際部隊的保障，並拒絕依俄羅斯要求維持中立地位，和奧地利與瑞典一樣。

烏克蘭首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室發表的文章中寫道：「烏克蘭現在是和俄羅斯直接戰爭的狀態。因此現在只能有『烏克蘭』的模式，而且要有能合法確認的安全保障。」

他呼籲國際盟友簽署一項有法律約束力的安全協議，保證這些盟友「不會在烏克蘭遭攻擊時袖手旁觀，就跟他們今日的行為一樣」。

路透社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴俄國 新聞網站RBC：「目前正認真討論（烏克蘭的）中立地位，當然還有安全保證議題。」

拉夫羅夫表示：「現在協商正在討論這一點，已有極其明確的構想，就我的看法，已經接近達成協議。」

拉夫羅夫還說，俄國總統普亭（Vladimir Putin）2月曾提到，烏克蘭維持中立，還有在北大西洋公約組織（NATO）不擴張的情況下給予烏克蘭安全保證，是可能影響局勢的變數。