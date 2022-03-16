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俄軍轟炸烏克蘭南部車站 強占馬立波醫院挾人質

中央社烏克蘭第聶伯羅16日綜合外電報導

烏克蘭東南部港市馬立波遭俄羅斯軍隊圍城，數以千計的難民逃到南部札波羅熱市避難，但俄軍今天轟炸札波羅熱一座火車站，還在馬立波市挾持一座醫院的400人當人質。

法新社報導，札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長史塔魯克（Alexander Starukh）在Telegram社群媒體平台寫道：「札波羅熱首度有平民目標被轟炸。火箭落在札波羅熱2號火車站所在區域。」史塔魯克稱無人傷亡。

札波羅熱市是民眾逃離馬立波後第一個安全落腳點，許多人會接著往烏克蘭西部前進，到波蘭或是其他鄰近國家。

根據援助機構，馬立波市正面臨一場人道浩劫，猛烈轟炸造成約40萬居民無自來水或暖氣，而且糧食不足。昨天約有2萬人成功透過與俄軍協商的人道走廊離開馬立波。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，今天馬立波是否開放人道走廊給更多平民撤離，仍是一項「未決問題」。

韋列舒克也在視訊談話中說，俄軍從砲兵陣地對馬立波市一座醫院的院區開火，如今已掌控昨天拿下的這座醫院，把院內400名工作人員和病患當人質。路透社無法立即驗證這項消息。

馬立波市距離俄羅斯邊界55公里。拿下當地對俄國總統普亭（Vladimir Putin）來說，會是一項戰略突破。

烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）原先就有部分土地遭親俄分離主義分子占領，原屬烏克蘭的克里米亞半島則於2014年遭莫斯科併吞，而馬立波市恰好夾在兩者之間。

俄軍也從克里米亞半島對烏克蘭南部重要城鎮發動攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

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