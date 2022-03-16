俄國社會被戰爭撕裂… 家庭失和、抗議不斷

俄羅斯入侵烏克蘭，俄國各地城市反戰示威，圖為一名男子13日在聖彼得堡示威遭逮。（歐新社）

侵烏戰爭以來，資訊嚴控下的俄羅斯社會呈現兩極：非官媒訊息幾乎斷絕，但翻牆軟體下載超過3倍；年輕人與父母對戰爭理解不同而鬧翻；普亭 支持度創疫情後新高，但上街抗爭者也大增。

「我的母親說我正在背叛自己的國家⋯」在莫斯科任職科技顧問的德米崔（Dmitry）告訴英國衛報，他在俄國 入侵烏克蘭 後搬回家住，想把戰爭真相告訴父母，包括秀出俄軍轟炸烏克蘭城市的影片，但信任官方電視台的家人不為所動。

親情最後決裂，是父親給他看一則官媒文宣，將9日俄軍炸毀烏東大城馬立波一間婦幼醫院的畫面誣指為烏克蘭政府自導自演，將擔架上受傷的孕婦誣指為演員。在家裡待一周後又搬離的德米崔說：「他們被政府文宣殭屍化了，竟真的相信我是國家的敵人。我放棄了。」

因參與反戰活動一度被拘留的高克（Victoria Gogh）在上周離開俄國，她說，現在母親終於相信俄國在這場戰爭中扮演「破壞性角色」，但接下來她得更費力說服叔伯、表兄姊等親戚，她苦笑說：「我有一長串名單。」

衛報引述調查顯示，超過6成俄羅斯民眾以電視為主要資訊來源，年長者比年輕人更依賴電視。但俄國電視台幾乎都在普亭政權掌控中，少數獨立電視台在戰爭不久後已被政府施壓關閉。

調查機構Statista的數據指出，2月戰鼓頻頻期間，普亭的民調支持度來到71%，是2020年疫情以來的新高；2014年3月俄軍占領烏克蘭領土克里米亞時，普亭支持度更上升到80%。

此外，英國政治網站「開放民主（Open Democracy）」形容多數俄國人民目前正處在一種「集體否認」狀態，他們不想知道真相，寧願選擇相信政府，也讓普亭支持者因防衛心態而凝聚。

許多俄國人民試圖自己尋找真相。據CNN報導，俄軍開戰後第一周，俄國民眾從蘋果和Google平台下載網路翻牆軟體（VPN）的次數達270萬次，是戰前一周的3倍。美國通訊軟體WhatsApp、推特，以及加密通訊軟體Signal和Telegram，戰後一周在俄國境內也都出現暴增的下載量或通訊量，顯示以年輕人為主的俄國民眾熱切交流著官方監控外的戰爭訊息。

俄國民間反戰抗爭也仍不斷，俄國人權團體OVD-Info統計，2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，已有1萬3500位俄國異議人士被政府逮捕。

「開放民主」指出，這場戰爭對俄國同時帶來離心和向心的社會壓力，前者可拉下普亭政權，後者卻會更鞏固政權現狀。該篇評論總結：「現在的問題是，哪一股力量更強大？」