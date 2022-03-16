首見…歐洲理事會開除俄羅斯 3國總理戰火中訪基輔
歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」，今晚宣布大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。
歐洲理事會自3月14日起一連2天在法國史特拉斯堡召開國會議員大會（PACE），針對俄國侵略烏克蘭嚴重違反人權一事展開討論，並投票決定去留。
今晚PACE宣布以216票同意、0票反對、3票棄權下通過議案，大會一致認為俄國不能再留在組織中，這項表決結果待送歐洲理事會的決策單位部長委員會拍板定案後，將開除俄國會籍資格。
歐洲理事會主席克斯（Tiny Kox）表示，俄國侵略烏克蘭展是不可接受的，呼籲俄國立即結束戰爭。雖然在表決結果公布之前，俄國已表示將自行退出，但這項表決結果仍代表逾40個成員國反對俄國侵略烏克蘭的強力回應。
希臘軍政府也曾在1960年代晚期自行退出，以免留下被開除的污名。
另一方面，波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩，今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔，會見澤倫斯基。這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。與此同時，斯洛伐克國會今天批准讓2100名北大西洋公約組織（NATO）軍人部署在斯洛伐克境內。
澤倫斯基在臉書貼出三國參訪團與烏克蘭高層會面的影片，表示：「你們在此艱難時刻訪問烏克蘭，表達堅決支持之意。我們真的非常感激。」總理什米加爾則在推特讚揚：「來自真朋友的勇氣加持。」莫拉維茨奇則在推特貼出與副總理卡欽斯基、費亞拉、楊薩的合照，四人圍著一張烏克蘭地圖，討論當前局勢。
費亞拉說：「此行目的是為了確切表達整個歐盟對烏克蘭主權獨立完整的堅定支持，同時也要向烏克蘭與烏克蘭人民提出內容豐富的支援方案」。波蘭政府也聲明指出，此行取得歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩同意。
歐盟理事會隨後表示，歐盟全力支持烏國，但這趟訪問並非歐盟理事會授權，且告知此時訪問恐有安全風險。
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