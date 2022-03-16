首見…歐洲理事會開除俄羅斯 3國總理戰火中訪基輔

斯洛維尼亞總理、捷克總理、波蘭總理15日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基等高層會面討論烏俄局勢。（路透）

歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」，今晚宣布大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國 未來不再能訴諸歐洲人權法院。

歐洲理事會自3月14日起一連2天在法國史特拉斯堡召開國會議員大會（PACE），針對俄國侵略烏克蘭 嚴重違反人權一事展開討論，並投票決定去留。

今晚PACE宣布以216票同意、0票反對、3票棄權下通過議案，大會一致認為俄國不能再留在組織中，這項表決結果待送歐洲理事會的決策單位部長委員會拍板定案後，將開除俄國會籍資格。

歐洲理事會主席克斯（Tiny Kox）表示，俄國侵略烏克蘭展是不可接受的，呼籲俄國立即結束戰爭。雖然在表決結果公布之前，俄國已表示將自行退出，但這項表決結果仍代表逾40個成員國反對俄國侵略烏克蘭的強力回應。

希臘軍政府也曾在1960年代晚期自行退出，以免留下被開除的污名。

另一方面，波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩，今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔，會見澤倫斯基。這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。與此同時，斯洛伐克國會今天批准讓2100名北大西洋公約組織（NATO）軍人部署在斯洛伐克境內。

斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、捷克總理費亞拉（左二）、波蘭總理莫拉維茨奇（左三）、波蘭副總理卡欽斯基（右三）15日在基輔與烏國高層討論烏俄局勢。（路透）

澤倫斯基在臉書貼出三國參訪團與烏克蘭高層會面的影片，表示：「你們在此艱難時刻訪問烏克蘭，表達堅決支持之意。我們真的非常感激。」總理什米加爾則在推特讚揚：「來自真朋友的勇氣加持。」莫拉維茨奇則在推特貼出與副總理卡欽斯基、費亞拉、楊薩的合照，四人圍著一張烏克蘭地圖，討論當前局勢。

費亞拉說：「此行目的是為了確切表達整個歐盟 對烏克蘭主權獨立完整的堅定支持，同時也要向烏克蘭與烏克蘭人民提出內容豐富的支援方案」。波蘭政府也聲明指出，此行取得歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩同意。

歐盟理事會隨後表示，歐盟全力支持烏國，但這趟訪問並非歐盟理事會授權，且告知此時訪問恐有安全風險。