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痛心… 每秒1童淪難民 巴黎街頭掛烏克蘭女孩畫像警世

編譯中心／綜合15日電
49歲的法國街頭藝術家C215，在巴黎13區公寓外牆掛上這幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，強調作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。（Getty Images）
49歲的法國街頭藝術家C215，在巴黎13區公寓外牆掛上這幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，強調作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。（Getty Images）

一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上周出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上；法國街頭藝術家C215表示，他的作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。聯合國15日指出，俄國侵烏以來，難民人數已經超過300萬，其中約140萬人是兒童，占近半數，幾乎相當於每秒就有一名兒童淪為難民。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德表示，「過去20天，烏克蘭平均每天有7萬多名兒童變成難民」，相當於每分鐘有55人，「幾乎是每秒就有一人」。艾爾德強調，兒童難民增加的速度和規模是二戰以來從未見過的。

此外，烏克蘭有許多難民逃到基輔地鐵站避難，然而當地正值Omicron病毒引發的新一波新冠疫情，活躍病例超過64萬人；在地鐵站密閉空間內，多數民眾已顧不得戴口罩、保持社交距離等防疫措施，逃難潮恐使疫情擴散。

俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔各地地鐵站已成為居民躲避空襲的避難處所。（歐新社）
俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔各地地鐵站已成為居民躲避空襲的避難處所。（歐新社）

基輔居民佛金在俄軍開打當天確診，他冒險待在家中，以免在防空洞避難時傳染他人；基輔另一居民伊爾申科當天在防空洞裡被傳染，她表示，當時約有30人躲在同一處所，「空間很大，但幾乎不通風」。

另據烏克蘭衛生部表示，截至3月6日，全烏克蘭已有36間醫院遭俄軍炸毀或受損；還有載運氧氣給新冠患者的車輛遭攻擊。

圖為基輔病童待在醫院的避難所。（路透）
圖為基輔病童待在醫院的避難所。（路透）

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