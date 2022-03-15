加拿大「狙神」赴烏助戰 嗆普亭：我扣扳機不會猶豫

被稱作「世界最致命狙擊手」的加拿大退伍軍人「瓦利」響應號召，抵達烏克蘭協助抗俄。（取材自推特）

烏克蘭 總統澤倫斯基邀請外籍戰士共同抵禦俄羅斯 的入侵，被稱作「世界最致命狙擊手」的加拿大 退伍軍人「瓦利」（Wali）響應號召，將未婚妻跟1歲兒子留在魁北克省家中，從波蘭越過國界進入烏克蘭，近日更在基輔前線接受電訪，向俄羅斯入侵者提出警告。

每日郵報與LADBible報導，今年40歲的瓦利是法裔加拿大神射手，在加軍服役12年期間磨練出狙擊技巧，曾隨加拿大第22皇家步兵團兩度部署到阿富汗，2015年退伍後前往伊拉克，以自由戰士身分加入當地庫德族部隊，一起對抗恐怖組織伊斯蘭國（IS）。

加媒指出，瓦利在2017年6月用一把有效射程僅2公里的TAC-50狙擊步槍，於伊拉克摩蘇爾射殺近3.5公里外的一名IS激進分子，打破最長狙殺的世界紀錄，現在則隱藏於基輔街道高處的一個祕密隱蔽處，準備用手上點338狙擊步槍的子彈伺候他看到的第一名俄羅斯入侵者。

瓦利在電訪表示，「我不喜歡開槍打任何人的想法，但當扣扳機的時間來到時，我不會猶豫。如果普亭真想要基輔，將必須付出巨大的代價。這裡沒人喜歡俄羅斯人，每個人都會抵抗，我們將可以對他們造成不可思議的損害，他們會失去很多條性命，這裡將變成另一個史達林格勒」。

根據瓦利自述，當親朋好友12日聚在一起慶祝他兒子的1歲生日時，自己卻整天蹲守在基輔市郊一處俯瞰「戰略位置」的廢棄建築。瓦利表明，一旦普亭的手下湧入街道，並且誤入手上槍枝的準星，他跟他的烏克蘭弟兄們將會占上風。

瓦利告訴每日郵報，「這裡不是什麼鄉村，而是一個巨大又建築物眾多的城市，從我現在所在位置向外望，就能看到許許多多可以射擊的結構和建築，還有一堆可以隱藏武器與發動伏擊的場所，他們不會知道是什麼擊中他們」。

瓦利表示，俄羅斯人已經沒能占領哈爾科夫跟馬立波，這還是比較小的城市，「他們沒有可以固守住基輔的辦法，如果他們決定不攻擊，對大家都會更好」。