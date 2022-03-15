俄軍發射巡弋飛彈攻烏西基地 傳策反外籍戰士取得情資

俄羅斯軍隊13日發射30多枚巡弋飛彈，攻擊烏克蘭西部大城利維夫附近的亞沃利夫軍事基地，聲稱炸死多達180名「外國傭兵」及摧毀大量外援武器。路透

俄羅斯 軍隊13日發射30多枚巡弋飛彈，攻擊烏克蘭 西部大城利維夫（Lviv）附近的亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地，並聲稱炸死多達180名「外國傭兵」及摧毀大量外援武器。英國小報現在獨家披露，情報部門認為俄方有間諜從基地提供資訊。

每日鏡報報導，官方正在調查一名聲稱是烏克蘭外籍新兵的「內部人士」是否實際上為俄羅斯情報機構效力。

據了解，烏克蘭與西方國家的情報機關相信，俄軍總參謀部情報總局（GRU）跟俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）已「策反」（"Turned"）該基地的外籍戰士。報導聲稱，該處有1500名理應為烏克蘭迎戰俄羅斯的外籍新兵，但有一人涉嫌將關鍵的座標與資訊發給俄軍。

一位消息靈通的人士透露，烏軍一位基地衛兵注意到有名男子在襲擊發生前逃走，還明顯手持一個筆電形狀的物品。據指出，懷疑俄羅斯在基地有暗樁的烏克蘭國家安全局（SBU）正在調查此一說法。

俄羅斯官媒《RT》報導，俄羅斯國防部 警告，鼓勵國民到烏克蘭入伍的西方國家政府將為他們的死亡負責，並誓言繼續類似摧毀亞沃利夫基地的打擊，對傭兵也將絕不留情。

俄軍發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將在聲明指出，「我們知道外國傭兵在烏克蘭的所有地點，我要再次警告，無論他們正在烏克蘭領土的哪個地方，（俄方）對傭兵都不會手下留情」。