普亭女兒法國豪宅遭入侵 被掛烏克蘭國旗收難民

有消息指普亭二女兒位於法國的別墅遭到激進份子占領。(取材自YouTube)

俄國總統普亭 發動下令侵略烏克蘭 已近三周，遭受國際強烈撻伐，普亭的家人不免也受到波及，普亭二女兒季霍諾娃（Katerina Tikhonova）名下一棟位在法國的別墅，近日遭到兩名俄羅斯 激進分子占領，他們聲稱要將房子提供給烏克蘭難民住。

英國衛報報導，兩名俄羅斯激進份子近日闖入位在法國度假勝地比亞里茨（Biarritz）的豪華別墅，這間豪宅共有八間臥室和三間浴室。闖入者在社群媒體上宣布，他們已經換了鎖，將提供給逃離戰爭的烏克蘭人住，並在陽台上掛著烏克蘭國旗。

據了解，這棟房屋的所有權人是俄羅斯億萬富翁、普亭二女兒季霍諾娃的前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。闖入者聲稱找到了沙馬洛夫的護照和和一些電費單。

其中一名闖入者哈夫納（Pierre Haffner）將這處房產更名為「烏克蘭別墅」，說會請人權活動家和律師要求比亞里茨市政廳和警察局用該處來安置烏克蘭難民。但法國警方隨後破門而入，逮捕並拘留這兩名激進分子。

對此，不少網友表示，「做得太好了」、「這間別墅應該被扣押，當作制裁的一部分」、「絕對支持占領他們家全世界的資產」等。

來源：Russia Today