普亭女兒、俄國大亨在海外別墅 都遭激進分子占領

傳普亭女兒位於法國的別墅遭占領。（取材自推特）

俄羅斯 攻打烏克蘭 戰事已經邁入第三周，世界各地都有反戰示威，現在又傳出法國有激進分子闖入據傳是俄羅斯總統普亭二女兒卡特琳娜的別墅，並宣布將接收烏克蘭難民。而俄國 鋁業鉅子德里帕斯卡在倫敦的豪宅，14日也遭闖入，並在建築外牆掛上烏克蘭國旗，宣稱接受難民。

原為舞者、之後成為數學家的卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova），據傳是普亭和前妻柳德米拉（Lyudmila）的女兒；近日她位於法國比亞里茨的別墅遭到激進分子闖入。推特瘋傳一名男子在別墅前與烏克蘭國旗的合照，還透露別墅共有8間臥室和3間浴室，聲稱已換了門鎖，「隨時歡迎烏克蘭難民前往居住」。

部分網友稱讚闖入者勇敢，留言說「支持占領他們家全世界的資產」、「這間別墅應該被扣押，當作制裁的一部分」。闖入者已於13日上午法國遭到警方逮捕。

另據路透報導，俄國富商德里帕斯卡（Oleg Derip aska）在倫敦的豪宅14日遭五名男子入侵，並在二樓掛起烏克蘭國旗及布條，稱「此房產獲得解放」，並揚言，「你占領烏克蘭，我們占領你的豪宅」。

據悉，五名入侵者中有兩人來自東歐，表示要藉由占領豪宅來表達對烏克蘭的支持，宣稱要讓此處成為烏克蘭人、所有種族難民的庇護中心。目前入侵者都已遭當地警方逮捕。

示威者14日闖入俄羅斯鋁業鉅子德里帕斯卡位於倫敦市中心的豪宅，將之「占領」，並在二樓掛起烏克蘭國旗以及布條。（美聯社）

德里帕斯卡是上周受到英國政府制裁的七名俄羅斯寡頭之一。這棟豪宅鄰近白金漢宮，所在區域也被稱為「寡頭區」，因為有很多富有的俄羅斯人在這裡置產。

荷蘭東正教堂 切割俄羅斯正教

另一方面，衛報報導，荷蘭阿姆斯特丹的一間俄羅斯東正教教堂宣布將與俄羅斯正教會「分開」，成為首間因俄國入侵烏克蘭而斷絕關係的西方教堂。

荷蘭阿姆斯特丹的一間俄羅斯東正教教堂宣布將與俄羅斯正教會「分開」，成為首間因俄羅斯入侵烏克蘭而斷絕關係的西方教堂。（Getty Images）

俄羅斯正教會主教長、普亭的友人基里爾主教（Patriarch Kirill）此前拒絕譴責俄國侵烏的決定，引起部分俄羅斯東正教牧師的不安。

來自世界各地共280多名俄羅斯東正教神父和教會官員先前也已簽署一封公開信，表示反對俄羅斯入侵烏克蘭，表示「永恆的折磨等待著那些下達謀殺命令的人」。