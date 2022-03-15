車臣強人總統稱已到基輔近郊 要烏投降「否則完蛋」

車臣強人總統卡狄羅夫自曝自己在烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對首都發動總攻。（路透）

車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天表示，他目前和領導攻勢的俄軍一起在烏克蘭 ，並稱人在基輔附近，還拍片展示他在研究作戰計畫。不過，他的說法無法獲得獨立證實。

遭國際NGO團體指控犯下嚴重侵犯人權罪行的卡狄羅夫在通訊軟體Telegram發布影片，影片顯示他身著軍服，周圍都是士兵，在房內桌邊研究作戰計畫。他聲稱影片在烏克蘭城市霍斯托梅爾（Hostomel）拍攝。這是俄軍入侵烏克蘭幾天內所占領的一處機場，位於基輔附近。

卡狄羅夫寫道：「前幾天我們距離基輔的納粹 只有20公里，現在又更近了。」他要求烏克蘭軍隊投降，「否則就會完蛋」。「我們會向你們展示，俄國的訓練和外國理論和軍事顧問相較，更能指導作戰。」

以鐵腕統治車臣的卡狄羅夫曾是叛軍，後來成為克里姆林宮的盟友，手下帶著一支準軍事部隊。

在俄軍剛開始發動攻勢時，社群網站 有照片流傳，顯示車臣首府格羅茲尼的一處廣場滿是士兵，宣稱正要趕赴烏克蘭；格羅茲尼的部隊被控在車臣犯下無數暴行。卡狄羅夫派兵助俄後已蒙受損失，他日前坦承車臣軍的戰損：「車臣共和國國民已蒙受損失，有2人死亡，另有6人受到輕重傷。」