我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國18日起 取消所有新冠入境限制

車臣強人總統稱已到基輔近郊 要烏投降「否則完蛋」

編譯中心／綜合14日電
車臣強人總統卡狄羅夫自曝自己在烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對首都發動總攻。（路透）
車臣強人總統卡狄羅夫自曝自己在烏克蘭境內，就在基輔近郊，準備對首都發動總攻。（路透）

車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天表示，他目前和領導攻勢的俄軍一起在烏克蘭，並稱人在基輔附近，還拍片展示他在研究作戰計畫。不過，他的說法無法獲得獨立證實。

遭國際NGO團體指控犯下嚴重侵犯人權罪行的卡狄羅夫在通訊軟體Telegram發布影片，影片顯示他身著軍服，周圍都是士兵，在房內桌邊研究作戰計畫。他聲稱影片在烏克蘭城市霍斯托梅爾（Hostomel）拍攝。這是俄軍入侵烏克蘭幾天內所占領的一處機場，位於基輔附近。

卡狄羅夫寫道：「前幾天我們距離基輔的納粹只有20公里，現在又更近了。」他要求烏克蘭軍隊投降，「否則就會完蛋」。「我們會向你們展示，俄國的訓練和外國理論和軍事顧問相較，更能指導作戰。」

以鐵腕統治車臣的卡狄羅夫曾是叛軍，後來成為克里姆林宮的盟友，手下帶著一支準軍事部隊。

在俄軍剛開始發動攻勢時，社群網站有照片流傳，顯示車臣首府格羅茲尼的一處廣場滿是士兵，宣稱正要趕赴烏克蘭；格羅茲尼的部隊被控在車臣犯下無數暴行。卡狄羅夫派兵助俄後已蒙受損失，他日前坦承車臣軍的戰損：「車臣共和國國民已蒙受損失，有2人死亡，另有6人受到輕重傷。」

烏克蘭 社群網站 納粹

上一則

希臘總理剛結束土耳其行程 返國確診新冠

下一則

烏克蘭難民280萬 柏林成前往西歐轉運站 每天萬人湧進

延伸閱讀

烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援

烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援
烏克蘭稱俄軍破壞供電線 車諾比核電廠再度停電

烏克蘭稱俄軍破壞供電線 車諾比核電廠再度停電
普亭密切盟友公開承認 俄軍進展不如預期

普亭密切盟友公開承認 俄軍進展不如預期
害烏克蘭無人機故障？ 大疆否認出手限制

害烏克蘭無人機故障？ 大疆否認出手限制

熱門新聞

在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭