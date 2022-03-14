大量烏克蘭難民湧入 鄰國收容爆量求援歐盟

一批烏克蘭難民10日被安置在摩爾多瓦首都基希涅夫的一個體育館內。（Getty Images）

根據聯合國難民署數據，俄軍侵烏逾兩周，已導致近270萬人逃離烏克蘭 ，其中近200萬湧入其他歐洲國家，已逐漸形成壓力。已收容超過10萬烏克蘭難民的鄰國摩爾多瓦12日表示，該國總人口一下增長4%，已接近極限，總理加夫里利策為此向外界求助。捷克等國也呼籲友邦支援，包括提供安置居所等。

摩爾多瓦人口僅約300萬，但過去半個月已有約30萬人從烏克蘭進入，迄今仍有逾10萬人滯留。加夫里利策表示，「對於摩爾多瓦這樣的小國而言，這個數字已經相當多了。」她說，摩爾多瓦民眾正在協助安頓難民，「但這場戰爭的經濟後果令我們擔憂……我們需要外界幫助。」

已有約20萬烏克蘭難民湧入捷克境內，圖為一批難民在捷克布拉格國會援助中心。（歐新社）

摩爾多瓦外長波佩斯庫12日與德國外長貝爾伯克會面後，德國答應接收2500名難民，並與歐盟分別提供300萬歐元（約327.3萬美元）和500萬歐元（約545.6萬美元）給摩爾多瓦應急。

法國也從摩爾多瓦接收2500人。該國目前收容了1萬名烏克蘭人，稍後擬將總數增至5萬或10萬。

捷克12日也向歐盟求援，希望得到可安置約5萬難民的臨時收容所。該國已收留了約20萬難民，當局正將學校體育館、體育場等設施改造成收容所，但預料兩至三周後所有空間都將耗盡。

此前被批評對烏克蘭難民不夠開放的英國 ，13日宣布推出「烏克蘭家園」計畫，烏克蘭人不論是否有家人在英國，可通過簡化程序申請簽證到英國工作、求學及享用醫療保健服務。政府並擬補助收留烏克蘭難民的英國家庭，每月350英鎊（約456美元元）的補助。

憂成下一目標 摩爾多瓦人準備逃難

俄國入侵烏克蘭也讓其他前蘇聯加盟國紛紛提高警覺。摩爾多瓦宣布進入緊急狀態、關閉領空，民眾則開始囤積外幣、規畫逃亡路線，深怕成為下一個烏克蘭。

天主教教宗方濟各13日對俄羅斯入侵烏克蘭發出迄今措辭最嚴厲的譴責。（歐新社）

此外，天主教教宗 方濟各13日對俄國侵烏發出迄今措辭最嚴厲的譴責，要求「這場令人無法接受的『武裝侵略』(armed aggression)」必須停止」。

教宗在聖伯多祿廣場向數千人發表的周日祝福中表示，殺害兒童和沒有武裝的平民是「野蠻的」，而且「沒有任何站得住腳的戰略理由」。他說，被困的烏克蘭南部港巿馬立波是「殉難之城」，同時再度呼籲開設「真正安全的人道走廊」，讓居民得以撤離。

教宗在譴責這場戰爭時，沒有使用「俄羅斯」這個字。