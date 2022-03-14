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「減少依賴俄國」 芬蘭核電廠開始供電 歐洲15年來首座

編譯陳韋廷／綜合13日電
芬蘭歐基洛托核電廠三號機組12日開始供電。（路透）
芬蘭歐基洛托核電廠三號機組12日開始供電。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲擔憂能源供應之際，芬蘭歐基洛托核電廠三號機組12日開始供電，是歐洲15年來首個新啟用的核電機組，將減少芬蘭對俄國能源的進口需求。莫斯科此前威脅，若歐洲國家禁運俄國石油，將關閉通往德國的北溪一號天然氣管線。

英國衛報報導，延宕已久的歐基洛托核電廠三號機開始試運轉並向國家電網輸送電力後，芬蘭進口電力需求料將漸減，電價也將下滑。

由TVO營運的歐基洛托核電廠三號機全面運作後，預計將提供芬蘭14%的電力需求，減少從俄國、瑞典和挪威進口電力需求。Aurora能源研究公司分析師艾塞爾告訴路透：「歐基洛托核電廠三號機將減少芬蘭依賴進口能源，讓芬蘭電價更便宜。」

歐基洛托核電廠三號機是芬蘭40年來首座啟用的核電廠機組，原定於2009年商轉，但興建期間飽受技術問題困擾，工期嚴重延誤也引發TVO與法國亞瑞華和西門子團隊的訴訟糾紛。

這具機組開始試運轉的發電量，剛好超過零點一百萬瓩，僅占總發電量一小部分，預計7月底前將進入正常的滿載運轉模式供電。

芬蘭過去幾年電力凈進口的平均值為13太瓦時（太瓦時等於1小時輸出10000億瓦），隨著新核電機組上線，這一數字到2025年將下降到5至8太瓦時。

TVO說：「歐基洛托核電廠三號機將大幅提升芬蘭電力自給率，並有助於實現碳中和目標。」

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