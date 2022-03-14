我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

歐美情報界指普亭行為古怪、臉脖腫脹 「可能罹癌」

編譯田思怡／綜合13日電
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。（美聯社）
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。（美聯社）

英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的；報導說他可能罹患癌症、帕金森氏症或老年失智症，而「臉和脖子腫脹」可能是長期使用類固醇的潛在副作用。

情報消息人士說，普亭因帕金森氏症或老年失智症造成「腦功能異常」，或是服用類固醇治療癌症，引起「類固醇狂怒」(roid rage)。

由澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國組成的「五眼聯盟」高級官員引用接近克里姆林的消息來源指出，普亭決定入侵烏克蘭可以從生理上解釋。情報界正在分享許多關於普亭「行為越來越古怪」的報告，以及最近鏡頭中臃腫的外表，還有他堅持與克里姆林宮的訪客保持荒謬的距離。

一位消息人士說：「只有情報員才能提供關於普亭心理層面的豐富畫面。在過去五年左右，他的決策明顯發生變化。 他周圍的人看到他說話的說服力和清晰度，以及他對周圍世界的看法發生了顯著變化。」據了解，有關普亭因生理因素導致智能退化的情報，已傳遞給英國高級官員。

他們提出了一些理論，普亭可能患有腦部疾病，例如帕金森氏症或更常見的失智症，或是患有癌症，正在接受藥物治療，改變了他的心智平衡。

英國情報機構認為可信的理論是，長期使用類固醇引起的「類固醇狂怒」，導致智能退化。

消息人士稱，普亭決定與訪客保持身體隔離，表明他害怕「併發症」，亦即怕感染其他嚴重疾病增加死亡風險，或使用抑制免疫系統的藥物，讓他易於被感染。

上個月普亭會見法國總統馬克宏時，馬克宏被迫坐在一張13英尺長桌子的另一端，而許多與他見面的人都被迫提前兩周在酒店隔離。

普亭 英國 失智

上一則

大量烏克蘭難民湧入 鄰國收容爆量求援歐盟

下一則

急需物資和撤離 紅十字會：馬立波恐面臨「最糟情況」

延伸閱讀

美通膨率恐逼近10% 他批Fed回應物價壓力動作太慢

美通膨率恐逼近10% 他批Fed回應物價壓力動作太慢
楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始
與普亭決裂：德國外交和國防的歷史性逆轉

與普亭決裂：德國外交和國防的歷史性逆轉
澤倫斯基：俄想征服基輔 除非殺光所有烏克蘭人

澤倫斯基：俄想征服基輔 除非殺光所有烏克蘭人

熱門新聞

在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世