北約防空失靈？無人機飛越3國沒人知 墜克國砸毀40輛車

俄羅斯入侵烏克蘭，周遭國家嚴陣以待，克羅埃西亞政府近日稱，一架從烏克蘭方向飛來的無人機墜落在首都薩格勒布郊區，目前該區域已迅速封鎖，展開調查。（歐新社）

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）12日表示，一架自烏克蘭 起飛的軍用無人機10日墜毀在克國首都薩格勒布，而此事凸顯北約更緊密合作的必要性。據悉，這架無人機飛越羅馬尼亞、匈牙利、克羅埃西亞這三個北約會員國的領空，但直到墜機前都沒有國家人員發現並警示。普蘭科維奇說，由於烏克蘭和俄羅斯 都否認這架無人機是他們的，「我們不知道這架無人機是誰的」。

中央社引述法新社報導，一架蘇聯時期的Tu-141無人偵察機10日晚間11時墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布的布賈倫湖附近一座公園，有約40輛停在路上的車受到毀損，但無人受傷。事發地點距市中心僅約6公里，就在住有約4500人的學生宿舍和民宅大樓旁邊。

墜毀的無人機有14公尺長，重量超過6噸，墜毀後撞出一個大坑，目前仍待人員挖出。官員稍早表示，無人機從羅馬尼亞飛過來，然後自匈牙利飛進克羅埃西亞領空。這3國都是北約會員國。

普蘭科維奇表示，已為此去函給歐盟 及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。「此刻，我們並不知道那是意外、疏失還是蓄意的，」他表示，事件「說明了北約內部需要更密切的合作」。

普蘭科維奇說，這架無人機毫無阻礙地飛過3個北約會員國的領空，「我們不能容忍事件再次發生。」他說：「根據我們目前所知道的，它顯然是從烏克蘭境內升空的。」但目前烏克蘭和俄羅斯都否認擁有這架無人機。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）也說這起十分嚴重的事件，「我們必須檢討某些程序議題，並釐清這種尺寸的飛機怎麼可能從烏克蘭不被擊落地一路飛到薩格勒布。」

12日稍晚，史托騰柏格在推特發文說：「和克國總理普蘭科維奇已就無人機墜毀在薩格勒布一事談過」「我們都同意要保持密切聯繫，並共同努力，以釐清真相。」