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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

烏克蘭指控俄國「嫁禍空襲」 想拉白俄參戰

編譯中心／綜合12日電
在基輔西北戰鬥持續的伊爾平，幾個市民11日套著白布或舉白旗，走過鄰近布恰架設了路障和死難者的街道。（路透）
在基輔西北戰鬥持續的伊爾平，幾個市民11日套著白布或舉白旗，走過鄰近布恰架設了路障和死難者的街道。（路透）

烏克蘭11日指控俄羅斯從烏克蘭空域對白俄羅斯發動空襲，試圖藉此讓盟友白俄捲入這場戰事。烏克蘭表示，白俄可能正在計畫入侵烏國。

路透報導，烏克蘭軍方11日指控俄機從烏克蘭空域對科潘尼（Kopani）等3個白俄住宅區開火，藉此作為白俄對烏國發動攻勢的藉口。烏國空軍司令部透過網路聲明表示：「這是挑釁！其目的是要讓白俄羅斯共和國武裝部隊捲入這場戰爭，與烏克蘭交戰。」

烏克蘭國家戰略通訊中心指出，俄軍在烏克蘭空域對白俄村落發動攻擊的時間點，正值白俄領導人盧卡申科在莫斯科會見俄國總統普亭之際。

白俄羅斯總統盧卡申科(左)11日在俄羅斯首都莫斯科與俄羅斯總統普亭(右)會面。（...
白俄羅斯總統盧卡申科(左)11日在俄羅斯首都莫斯科與俄羅斯總統普亭(右)會面。（美聯社）

國家戰略通訊中心透過聲明表示，兩人會談的結果，有可能是白俄跨越烏克蘭北部邊界發動攻擊，並指出：「根據初步資料，白俄部隊有可能於3月11日晚間9時加入侵略行動。」

美國國防部則表示，尚未看到白俄部隊在烏克蘭境內的證據。不過北約監察發現，白俄已成俄軍空中行動的跳板，大部分進入烏克蘭的俄國軍機都從白俄出發，本月更曾記錄到1天約20架俄軍軍機從白俄飛往基輔。

對於烏克蘭的指控，白俄國防部發言人否認國內有村落遭到導彈轟炸，表示烏方說法「荒謬」。白俄軍方參謀總長古列維奇12日則表示，白俄並無計畫加入俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但目前正調派5個營級戰術群（BTG）前往邊界，以輪替原已駐紮在當地的部隊。

另一方面，據「今日以色列」（Israel Hayom）引述白俄前反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭的高級顧問維亞科爾卡報導，白俄軍方早在俄烏戰爭初期就得知普亭計畫將白俄捲入，數名軍官更因此辭職，並在流亡國外後與反對派聯絡。

反對派稱，其中一名辭職的白俄軍方高層就古列維奇，他辭職前曾去信國防部長，表示大批部隊拒絕軍事介入烏克蘭。

季哈諾夫斯卡婭10日出席加拿大渥太華一場防務會議時，並透露有白俄民眾在基輔協助對抗俄軍入侵。她強調白俄人民不支持俄軍侵烏，民眾之間「反戰情緒正在升溫」。

烏克蘭 白俄羅斯 國防部

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