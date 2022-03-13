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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

今年最大規模軍演 北約動員3萬人 鄰近俄邊境

編譯中心／綜合12日電
在俄烏衝突爆發後，北約3月14日將在挪威展開「2022酷寒反應演習」。圖為此次北約軍演裝甲車隊。（Getty Images）
在俄烏衝突爆發後，北約3月14日將在挪威展開「2022酷寒反應演習」。圖為此次北約軍演裝甲車隊。（Getty Images）

北約及同盟國下周將於挪威展開演習，假定目標是援救己軍。這次演習早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就安排好，因此即使劇本與現實有任何雷同，也純屬巧合。

2022年「酷寒演習」（Cold Response 2022）將有來自27國約3萬名軍人、200架飛機和50艘船艦參與，是北約部隊今年參加的最大規模演習。

這次演習於3月14日至4月1日舉行，西方國家部隊將在挪威嚴寒氣候下磨練戰鬥技巧，地點包括北極、地面、海上和空中。

演習場地距離俄羅斯邊境僅有數百公里。中央社報導，挪威國防部長艾諾克森（Odd Roger Enoksen）接受法新社訪問時說：「這場演習對挪威及盟國安全極為重要。我們會演練盟軍增援。這不是因為俄國當局攻擊烏克蘭所舉行，但在此背景下，意義更重大了。」

同在北歐的瑞典和芬蘭並未正式加入北約，但與北約合作愈來愈密切，這兩國也將參與「酷寒演習」。艾諾克森表示，「北約或挪威領土並未遭受明顯的軍事威脅」，但「歐洲情勢比長久以來更難以預料」。

為了避免誤會，挪威已通知俄方有關這次被定義為「純粹防禦性」演習的消息，且將與俄羅斯領土保持適當距離。但俄方不願應邀派員觀察這次演習。

俄國駐挪威大使館說：「北約在俄羅斯邊境附近的任何軍力集結，都無助於強化區域安全。」

在以往類似情況下，俄國都會利用一些方式來表達不滿，例如干擾全球定位系統（GPS）訊號，或宣布試射飛彈，以便阻擋他國進入某些國際海域和空域。

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