俄軍擄烏克蘭市長 2000民眾示威、歐洲議會呼籲放人
烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）上月底遭俄軍占領，烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科11日表示，梅利托波爾市長費多羅夫遭俄軍擄走。逾2000名市民12日走上街頭，包圍俄軍占領的大樓，抗議暴行並要求放人。
季莫申科在社群平台發布監視器畫面顯示，一名男子遭到多名武裝人員從一棟大樓押走，當時有數名路人目睹事發過程並圍觀。季莫申科引述初步消息指，俄軍於當日下午3時45分，綁架費多羅夫。
In this today's video from the occupied #Melitopol city in #Zaporizhzhya province you can see how in the middle of the day the #Russian soliders kidnap Ivan Fedorov, a mayor of the city. Video shared by the Ukraine presidential office (Kyrylo Tymoshenko). [Thread⬇️] pic.twitter.com/ei5cykbSYP— Victor Kovalenko 🇺🇲🇺🇦 (@MrKovalenko) March 11, 2022
來源：推特
烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科也在Telegram頻道上指出，一群約10人的入侵者綁架了拒絕與俄軍合作的費多羅夫，綁架過程中將一個塑膠袋套在他頭上。
對此，烏克蘭外交部表示，根據日內瓦公約和禁止在戰爭期間劫持平民作為人質的附加議定書，俄軍擄走梅利托波爾市長應被視為戰爭罪，執法機構已記錄綁架事實，未來會追究責任。
烏克蘭總統澤倫斯基11日也透過影片證實這起綁架案，稱費多羅夫是「勇敢捍衛烏克蘭和市民的市長」。澤倫斯基12日致電法國和德國領袖尋求協助，盼讓費多羅夫獲釋。
歐洲議會12日譴責俄羅斯軍隊綁架烏克蘭地方市長，除呼籲立即釋放外，並強調參與相關行動者將會受到國際法追究。
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