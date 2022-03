俄軍擄烏克蘭市長 2000民眾示威、歐洲議會呼籲放人

烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫(Ivan Fedorov)遭擄走畫面曝光。截自推特影片

烏克蘭 南部城市梅利托波爾(Melitopol)上月底遭俄軍占領,烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科11日表示,梅利托波爾市長費多羅夫遭俄軍擄走。逾2000名市民12日走上街頭,包圍俄軍占領的大樓,抗議暴行並要求放人。

梅利托波爾市民眾12日在市政大樓外示威,抗議市長被俄軍押走。(路透) People protest the abduction of Mayor Ivan Fedorov, outside the Melitopol regional administration building, after he was reportedly taken away by Russian forces, during their ongoing invasion, in Melitopol, Ukraine in this still image obtained from handout video released March 12, 2022. Courtesy of Deputy Head for President's Office, Ukraine/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS HAS VERIFIED THE VIDEO'S LOCATION. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES 季莫申科在社群 平台發布監視器畫面顯示,一名男子遭到多名武裝人員從一棟大樓押走,當時有數名路人目睹事發過程並圍觀。季莫申科引述初步消息指,俄軍於當日下午3時45分,綁架費多羅夫。

In this today's video from the occupied #Melitopol city in #Zaporizhzhya province you can see how in the middle of the day the #Russian soliders kidnap Ivan Fedorov, a mayor of the city. Video shared by the Ukraine presidential office (Kyrylo Tymoshenko). [Thread⬇️] pic.twitter.com/ei5cykbSYP — Victor Kovalenko 🇺🇲🇺🇦 (@MrKovalenko) March 11, 2022

來源:推特

烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科也在Telegram頻道上指出,一群約10人的入侵者綁架了拒絕與俄軍合作的費多羅夫,綁架過程中將一個塑膠袋套在他頭上。

對此,烏克蘭外交部表示,根據日內瓦公約和禁止在戰爭期間劫持平民作為人質的附加議定書,俄軍擄走梅利托波爾市長應被視為戰爭罪,執法機構已記錄綁架事實,未來會追究責任。

烏克蘭總統澤倫斯基 11日也透過影片證實這起綁架案,稱費多羅夫是「勇敢捍衛烏克蘭和市民的市長」。澤倫斯基12日致電法國和德國領袖尋求協助,盼讓費多羅夫獲釋。

歐洲議會12日譴責俄羅斯軍隊綁架烏克蘭地方市長,除呼籲立即釋放外,並強調參與相關行動者將會受到國際法追究。