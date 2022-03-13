俄侵烏受挫 普亭拘留2情報頭子 還稱在烏東發現萬人塚

烏克蘭 日前傳出馬立波在俄軍圍攻下造成上千名平民死亡，當局屍埋萬人塚。俄羅斯11日也宣稱，在烏東盧甘斯克新發現萬人塚，將追查是否涉及戰爭罪。此外，俄國 總統普亭 拘留兩名情報主管，及烏軍宣稱擊斃第三名俄軍高階將領。

俄國國際文傳電訊社報導，俄國聯邦調查委員會在官網聲明說：「按照盧甘斯克人民共和國外交部說法，在新解放地區發現疑埋有戰爭罪罹難者的萬人塚。」

俄國聯邦調查委員會主席巴斯特金已下令，「對相關發現展開審查，蒐集並記錄證據，以便日後對所有涉案人員採取法律訴究」。

德國之聲報導，聯合國相關調查報告指出，2014至2021年間，烏東發生酷刑、性侵受刑人等侵害人權事件，烏克蘭政府和親俄分子似乎都有責任。

英國泰晤士報引述一名俄國安全機構頭號專家說法，俄國聯邦安全局（FSB）對外情報部門第五處處長貝賽達據說已遭軟禁，第五處轄下特務資訊部主管博柳克也被逮捕，似乎顯示俄國總統普亭試圖將烏克蘭戰事停滯歸咎於安全機構。

監視FSB與其他局處的調查網站Agentura共同創辦人兼編輯索達托夫指出，FSB內部消息人士證實兩人被拘留，說明普亭對情報部門感到越來越憤怒，相信他收到關於烏克蘭情勢的假訊息，「普亭終於明白他被誤導了」。

泰晤士報報導，烏克蘭軍方宣稱，擊斃俄軍第三名將領。他們在推特表示，擊斃的是俄軍第29軍團司令卡列斯尼科夫少將。但俄國官方尚未回應此事。烏軍先前擊斃俄軍中央軍區第41軍團少將參謀長格拉西諾夫，及第41軍團另一名副司令、兼任第7空降突擊師指揮官的蘇霍維茨基少將。