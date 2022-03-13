我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

俄侵烏受挫 普亭拘留2情報頭子 還稱在烏東發現萬人塚

編譯羅方妤、徐榆涵、周辰陽／綜合12日電

烏克蘭日前傳出馬立波在俄軍圍攻下造成上千名平民死亡，當局屍埋萬人塚。俄羅斯11日也宣稱，在烏東盧甘斯克新發現萬人塚，將追查是否涉及戰爭罪。此外，俄國總統普亭拘留兩名情報主管，及烏軍宣稱擊斃第三名俄軍高階將領。

俄國國際文傳電訊社報導，俄國聯邦調查委員會在官網聲明說：「按照盧甘斯克人民共和國外交部說法，在新解放地區發現疑埋有戰爭罪罹難者的萬人塚。」

俄國聯邦調查委員會主席巴斯特金已下令，「對相關發現展開審查，蒐集並記錄證據，以便日後對所有涉案人員採取法律訴究」。

德國之聲報導，聯合國相關調查報告指出，2014至2021年間，烏東發生酷刑、性侵受刑人等侵害人權事件，烏克蘭政府和親俄分子似乎都有責任。

英國泰晤士報引述一名俄國安全機構頭號專家說法，俄國聯邦安全局（FSB）對外情報部門第五處處長貝賽達據說已遭軟禁，第五處轄下特務資訊部主管博柳克也被逮捕，似乎顯示俄國總統普亭試圖將烏克蘭戰事停滯歸咎於安全機構。

監視FSB與其他局處的調查網站Agentura共同創辦人兼編輯索達托夫指出，FSB內部消息人士證實兩人被拘留，說明普亭對情報部門感到越來越憤怒，相信他收到關於烏克蘭情勢的假訊息，「普亭終於明白他被誤導了」。

泰晤士報報導，烏克蘭軍方宣稱，擊斃俄軍第三名將領。他們在推特表示，擊斃的是俄軍第29軍團司令卡列斯尼科夫少將。但俄國官方尚未回應此事。烏軍先前擊斃俄軍中央軍區第41軍團少將參謀長格拉西諾夫，及第41軍團另一名副司令、兼任第7空降突擊師指揮官的蘇霍維茨基少將。

俄國 烏克蘭 普亭

上一則

俄軍擄烏克蘭市長 2000民眾示威、歐洲議會呼籲放人

下一則

烏克蘭指控俄國「嫁禍空襲」 想拉白俄參戰

延伸閱讀

開戰Day18／以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

開戰Day18／以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談
情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化
全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？
烏克蘭總統：莫斯科採取根本不同談判作法

烏克蘭總統：莫斯科採取根本不同談判作法

熱門新聞

在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票率篤定當選韓國總統。(美聯社)

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

2022-03-09 14:32

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境