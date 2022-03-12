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俄軍持續朝基輔進逼 港市馬立波遭圍困

中央社基輔12日綜合外電報導
烏克蘭南部港市馬立波一棟建築物11日遭到俄軍坦克攻擊。美聯社
烏克蘭南部港市馬立波一棟建築物11日遭到俄軍坦克攻擊。美聯社

俄羅斯部隊今天持續朝基輔進逼，並攻擊烏克蘭其他城市平民區，包括南部尼古拉耶夫市的醫院。過去兩週飽受戰火蹂躪的港市馬立波則有清真寺遭砲擊。

俄國過去對敘利亞與車臣的進攻戰略都是對準人口密集中心不斷空襲和砲擊，以粉碎武裝抵抗。這種戰法阻斷了烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）的對外聯繫，如果戰事持續下去，基輔和其他地區也可能面臨類似命運。

烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天說，在俄軍攻勢一度趨緩後，接下來基輔、哈爾科夫市（Kharkiv）和頓巴斯（Donbass）地區可望遭到新一波攻擊。

基輔以南40公里瓦西里基夫市（Vasylkiv）市長表示，俄軍今天早晨摧毀當地機場，一座油庫也被砲彈擊中起火。

基輔西北郊的伊爾平鎮（Irpin）和布查鎮（Bucha）等地連日來遭到猛烈轟擊，俄軍裝甲車隊也自基輔東北方逼近。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）11日稱，這是一座「遭到包圍的城市」。

法新社在基輔的記者今天表示，看到東郊冒出黑色的濃濃煙柱，但尚無地面部隊開進郊區的跡象。

俄羅斯於2月24日進攻烏克蘭後，多個城市飽受摧殘，平民成為攻擊目標，這使聯合國指控，俄國恐犯下戰爭罪行。

馬立波在12天內有超過1500名平民喪生，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，這是「地球上最慘重的人道災難」。

馬立波市長表示，不斷的砲擊迫使挖掘集葬墓穴的工作人員必須停手，「死者甚至無法入土」。

此外，烏克蘭外交部今天表示，俄軍砲擊馬立波一座有80人棲身的清真寺，但並未詳述發生時間及傷亡人數。

南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的法新社記者表示，城內北區有一所醫院遭到攻擊，暖氣也被切斷，迫使許多居民出逃。

醫院院長拉哥契夫（Dmytro Lagochev）說：「他們朝平民區射擊，那裡根本沒有軍事目標，只有一所醫院、一所孤兒院，還有一家眼科診所。」

根據世界衛生組織（WHO）統計，俄國入侵烏克蘭以來已經攻擊十多所醫院。聯合國估計，已有約250萬人逃離烏克蘭，大多前往波蘭，爆發第二次世界大戰以來最嚴重的難民危機。

路透社報導，俄羅斯媒體今天引述俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄軍已經摧毀3491處烏克蘭軍事基礎設施，並稱俄軍「在烏克蘭境內的廣泛戰線上持續發動攻勢」。

路透社無法立即判斷他的說法真實性。

俄軍持續進逼的同時，俄烏的談判卻似乎毫無進展。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）要求北大西洋公約組織（NATO）介入的請求愈來愈迫切。

美國和其歐盟盟友雖然給予烏克蘭資金與軍事援助，但美國總統拜登11日再次否決對擁有核武的俄羅斯採取直接行動，警告若這麼做恐引發「第三次世界大戰」。

俄軍坦克11日在烏克蘭馬立波的一條街道上行駛。美聯社
俄軍坦克11日在烏克蘭馬立波的一條街道上行駛。美聯社

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