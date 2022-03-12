普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯 入侵烏克蘭前，美國前總統川普稱讚俄國 總統普亭 「精明」、「天才」；前阿拉斯加州長裴琳曾宣稱，普亭曾與熊搏鬥。紐約時報專欄作家克魯曼說，美國右翼人士似乎很讚賞佩普亭展現的「強人」、「鐵漢」形象，但俄烏戰爭陷入膠著，證明他其實「相當虛弱」。

克魯曼在紐時專欄撰文指出，俄羅斯現在面臨災難，正是因為長年統治俄國的普亭不接受任何批評，也不包容任何不同意見。

軍事方面，俄羅斯以為數日內就可輕鬆擊敗、占領烏克蘭，不料如今戰事進入第三周，烏國前十大城一座也沒拿下，只能長程轟炸這些城市。經濟方面，普亭防範西方制裁衝擊的諸多準備也告失敗，種種跡象顯示俄國正跌向大蕭條級的經濟崩潰。

在這位「強人」獨裁統治下，俄羅斯軍力怎麼不如想像那麼強，經濟似乎也不堪一擊？俄烏戰爭讓世人重新學習古老的教訓：有時候，外表剛強正是實際脆弱的根源。

無論俄烏戰爭結果為何，俄羅斯部隊顯然訓練不足且領導不善，不僅後勤補給效率差勁，通訊裝置等軍備也有問題，而且還低估烏國人民反抗的意志與能力。

克魯曼說，普亭本可在開戰前就察覺、補強這些弱點——假如調查記者、政府內部的獨立監督者、情報單位能講真話並向普亭示警的話。問題是，在今日俄羅斯，沒人敢挺身對普亭據實以告。

同時，俄羅斯的經濟官員和獨立專家也大可事先提醒普亭，告訴他所謂「俄羅斯堡壘」是破綻很多的概念。不需深入分析就明白，普亭雖備妥6,300億美元外匯存底，若西方民主國家團結起來切斷俄國與全球銀行體系的連結，這些外匯存底大致上就變得毫無用處；俄羅斯經濟深深依賴從外國進口資本財及其他工業投入品，萬一遭西方制裁阻斷對外貿易，經濟就糟了 。

然而，會有俄國外交人員敢對普亭說，西方其實不像他所想的那麼頹廢？會有銀行家敢對他說，他引以為傲的「戰爭財庫」在危機發生時起不了什麼作用？會有經濟學家敢對他說，俄羅斯其實亟需外國進口貨？

這凸顯出，一個開放的社會，亦即一個容許異議和批評的社會，有多麼重要。不只是因為追求真相和崇尚道德，也因為開放的社會大致上比封閉、獨裁的社會有效（effective）。一般人可能以為，強人統治的優勢在於，只要發號施令要人民照做，效率立竿見影；殊不知，這些優勢會因欠缺自由討論和獨立思考，而被抵銷。沒人敢對強人直言：你錯了，請三思，免得所做的決定導致災難後果。

因此，克魯曼說，美國的「普亭讚美者」應把俄侵烏的挫敗當作借鏡：民主應該要捍衛，而非敵視。