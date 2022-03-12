俄官媒「窩裡反」 來賓批評出兵烏克蘭

普亭揮軍入侵烏克蘭，俄羅斯國營電視台談話節目來賓公開批評這場侵略行動，稱「比（蘇聯侵略）阿富汗還糟糕」。圖為德國柏林一名示威者11日高舉反普亭標語牌。（Getty Images）

俄羅斯 入侵烏克蘭 ，克里姆林宮嚴格箝制國內反戰言論，不過，有國營電視台似乎「窩裡反」，熱門脫口秀節目「與索洛福尤夫晚間有約」，7日播出時竟出現偏離官方立場言論，有幾位出席來賓批評莫斯科在烏克蘭的戰爭，「比（蘇聯侵略）阿富汗還糟糕」，主持人趕緊打斷他們發言。

「莫斯科時報」報導，「與索洛福尤夫晚間有約」主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）是克里姆林宮最忠實政治宣傳者之一，積極表達支持俄國 將烏克蘭「去納粹化」和「去軍事化」，他也名列西方制裁俄羅斯侵略烏克蘭的鎖定對象，在歐洲的資產被凍結，並被禁止入境歐盟（EU）。

索洛福尤夫的節目在「俄羅斯-1」（Russia-1）頻道黃金時段播出，當天來賓學者巴格達薩洛夫（Semyon Bagdasarov）問道：「我們有必要落入另一個阿富汗、甚至更糟的情況嗎？」

另名來賓電影導演沙克納薩洛夫（Karen Shakhnazarov）也對克里姆林宮決定對鄰國烏克蘭開戰提出質疑，他認為這恐怕會造成俄國孤立，並嚇壞關係最緊密的盟友，「就連像中國、印度等我們的盟友，都會不得不與我們保持距離。」

沙克納薩洛夫說：「我難以想像占領像基輔這樣的城市。我無法想像那會是如何。」

索洛福尤夫於是被迫打斷來賓發言，並緩和對克里姆林宮的批評。

另據「倫敦廣播電台」報導，一名現役俄國軍官在俄國國防部管轄的軍方媒體「紅星電視台」上說，俄軍在烏克蘭陣亡，主持人立即喝斥住嘴，堅稱這場行動是正確的。

事實上，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）4日簽署法案，禁止媒體傳播俄羅斯軍隊的「假消息」，違反者最重將被處以15年有期徒刑。俄羅斯國營電視台是大多數俄國民眾獲取烏克蘭戰爭資訊唯一的管道。