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俄首度拘捕烏官員 南部市長遭擄走 監視器畫面曝

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭擄走畫面曝光。取材自推特影片
烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭擄走畫面曝光。取材自推特影片

烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）上月底遭俄軍占領，烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）11日表示，梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍擄走。

季莫申科在社群平台發布監視器畫面顯示，一名男子遭到多名武裝人員從一棟大樓押走，當時有數名路人目睹事發過程並圍觀。季莫申科引述初步消息指，俄軍於當日下午3時45分，綁架費多羅夫。

烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）也在Telegram頻道上指出，在梅利托波爾，一群約10人的入侵者綁架了拒絕與俄軍合作的梅利托波爾市長費多羅夫，綁架過程，他們將一個塑膠袋套在他頭上。

對此，烏克蘭外交部表示，根據日內瓦公約和禁止在戰爭期間劫持平民作為人質的附加議定書，俄軍擄走梅利托波爾市長應被視為戰爭罪，執法機構已記錄綁架事實，未來會追究責任。

烏克蘭 社群 內政部

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