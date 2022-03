俄首度拘捕烏官員 南部市長遭擄走 監視器畫面曝

烏克蘭 南部城市梅利托波爾(Melitopol)上月底遭俄軍占領,烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)11日表示,梅利托波爾市長費多羅夫(Ivan Fedorov)遭俄軍擄走。

季莫申科在社群 平台發布監視器畫面顯示,一名男子遭到多名武裝人員從一棟大樓押走,當時有數名路人目睹事發過程並圍觀。季莫申科引述初步消息指,俄軍於當日下午3時45分,綁架費多羅夫。

烏克蘭內政部 長顧問格拉什琴科(Anton Gerashchenko)也在Telegram頻道上指出,在梅利托波爾,一群約10人的入侵者綁架了拒絕與俄軍合作的梅利托波爾市長費多羅夫,綁架過程,他們將一個塑膠袋套在他頭上。

對此,烏克蘭外交部表示,根據日內瓦公約和禁止在戰爭期間劫持平民作為人質的附加議定書,俄軍擄走梅利托波爾市長應被視為戰爭罪,執法機構已記錄綁架事實,未來會追究責任。

In this today's video from the occupied #Melitopol city in #Zaporizhzhya province you can see how in the middle of the day the #Russian soliders kidnap Ivan Fedorov, a mayor of the city. Video shared by the Ukraine presidential office (Kyrylo Tymoshenko). [Thread⬇️] pic.twitter.com/ei5cykbSYP