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澤倫斯基：讓有意侵略鄰國者看到發動戰爭後果

中央社柏林11日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基接受德國媒體訪問時表示，俄羅斯的入侵不僅威脅歐洲安全，也讓有意侵略鄰國的國家看到發動戰爭的後果，嚴懲俄羅斯才能恢復國際法的公信力。

媒體盛傳澤倫斯基下周將在德國國會發表演說，不過國會方面目前沒有任何消息。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受最新一期德國「時代周報」（Die Zeit）專訪時表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭顯然認識不夠，備戰時沒料到烏克蘭全國人民站出來捍衛自己的國家。他對俄羅斯入侵不意外，但無法理解俄軍為何血腥殺害平民和轟炸住宅區。

澤倫斯基強調，烏克蘭正在捍衛一個屬於多民族烏克蘭人民的獨立國家。儘管烏克蘭的士兵和武器數量遠不如俄國，但烏克蘭擁有珍惜、而且願意為自由而戰的人民，因此這場戰爭成了全民戰爭，每個人都扮演一定角色。

澤倫斯基並感謝西方對俄羅斯的制裁，但指出力道不足，壓力還沒大到普亭會歇手。他建議歐洲禁止從俄國進口石油和天然氣，對銀行的制裁也不能有例外，才可能阻止俄國進一步入侵波羅的海三國、波蘭、喬治亞等鄰邦。

澤倫斯基強調，不只烏克蘭，普亭其實想撕裂整個歐洲，只要俄羅斯能入侵其它國家，整個歐洲大陸的安全都受到威脅。

目前澤倫斯基藏身在首都基輔某處，「我跟人民一起，這是最好的保護」。他說，烏克蘭人民不害怕，但世界各國的政治人物才應該要擔心，因為俄羅斯在烏克蘭的所作所為，一些國家也會對鄰國做。

因此，他認為，捍衛和幫助烏克蘭是全球性的反戰行動，也讓打算侵略鄰國的國家看到發動戰爭的後果。

烏克蘭原本是核武大國，1994年與美國、英國、俄羅斯在布達佩斯簽署備忘錄放棄核武，換來俄羅斯的安全保證。

澤倫斯基表示，普亭入侵烏克蘭等於告訴全世界保證不算數，就算大國自己簽字也一樣，從此再也不會有人相信約定。因此他呼籲西方嚴懲俄羅斯，才能重新恢復國際法的公信力。

澤倫斯基8日曾透過視訊對英國國會下議院發表演說。「明鏡周刊」（Der Spiegel）引述消息人士報導，澤倫斯基17日早上將在德國國會演說，不過國會方面尚未證實。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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