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WSJ：拜登處理俄烏危機獲肯定但未能提升施政滿意度

拜登宣布撤消俄羅斯最惠國待遇

侵烏第三周 澤倫斯基警告俄軍很可能動用化武

中央社基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在過去兩天，當局已從若干城市撤離約10萬人；但他警告，隨著俄羅斯入侵進入第三周，俄軍動用化學武器的可能性「非常真實地存在」。

在昨晚向全國發表的電視談話中，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）諷刺俄羅斯軍隊，並問他們計劃在哪裡使用化學武器。

他問道：「你們會用化學武器攻擊哪裡呢？馬立波（Mariupol）的婦產科醫院嗎？哈爾科夫（Kharkiv）的教堂嗎？ Okhmadit兒童醫院嗎？或是我們的實驗室？這些實驗室從蘇聯時代就存在，研究一般科技而非軍事科技。」

澤倫斯基也宣布，儘管不斷遭到砲擊，蘇米（Sumy）、伊爾平（Irpin）及布查（Bucha）等城鎮的平民還是成功撤出。不過，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，由於俄軍不遵守臨時停火協議，昨天沒有任何平民能夠離開馬立波（Mariupol）。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第三周，哈爾科夫物理暨科技研究所（The Institute of Physics and Technology）和斯維特洛達爾斯克（Svitlodarsk）附近一條高壓天然氣輸送管，是最近在攻擊中被摧毀的兩個設施。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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