被炸醫院無人、網紅裝孕婦？俄方假消息遭推特刪除

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來網路上各路消息相當混雜，推特近日出手刪除俄羅斯駐倫敦大使館2則聲稱「俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭醫院是假的」之推文。(取材自推特)

俄羅斯 軍隊入侵烏克蘭以來網路上各路消息相當混雜，推特 （Twitter）近日出手刪除俄羅斯駐倫敦大使館 2則聲稱「俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭醫院是假的」之推文。

BBC報導，烏克蘭馬立波（Mariupol）一間醫院9日遭到襲擊、造成3人死亡，但俄羅斯駐倫敦大使館的推文毫無根據地聲稱醫院當時沒有運營，還稱現場照片中的受傷婦女是「演員」。

推特官方指出「這些推文違反與否認暴力事件有關的規則」，大使館官員沒有提供任何證據來支持他們的說法，而BBC假訊息小組發現與這些指控相矛盾的證據：大使館聲稱這家醫院長期停業，然而醫院官方Facebook頁面上一則一周前的文章才要求提供醫療資源。上周美聯社和Sky新聞的報導也表示該院正在治療爆炸受害者，產科病房已經搬到地下室。

另一則指控一名美妝部落客在現場偽造成一名孕婦的推文也受到質疑，因為這名住在馬立波的婦女上個月的Instagram貼文顯示她很明顯地正在懷孕。儘管推文已被刪除，但上述說法都繼續在網上流傳、成為陰謀論者的目標之一。

社群媒體一直試圖解決平台上的錯誤訊息，許多大型科技公司紛紛封鎖俄羅斯廣播公司RT和Sputnik，但推特並未禁止與俄羅斯政府組織相關的幾個帳戶，包括俄國總統普亭（Vladimir Putin）的官方推特帳戶。