我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

被炸醫院無人、網紅裝孕婦？俄方假消息遭推特刪除

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來網路上各路消息相當混雜，推特近日出手刪除俄羅斯駐倫敦大使館2則聲稱「俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭醫院是假的」之推文。(取材自推特)
俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來網路上各路消息相當混雜，推特近日出手刪除俄羅斯駐倫敦大使館2則聲稱「俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭醫院是假的」之推文。(取材自推特)

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來網路上各路消息相當混雜，推特（Twitter）近日出手刪除俄羅斯駐倫敦大使館2則聲稱「俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭醫院是假的」之推文。

BBC報導，烏克蘭馬立波（Mariupol）一間醫院9日遭到襲擊、造成3人死亡，但俄羅斯駐倫敦大使館的推文毫無根據地聲稱醫院當時沒有運營，還稱現場照片中的受傷婦女是「演員」。

推特官方指出「這些推文違反與否認暴力事件有關的規則」，大使館官員沒有提供任何證據來支持他們的說法，而BBC假訊息小組發現與這些指控相矛盾的證據：大使館聲稱這家醫院長期停業，然而醫院官方Facebook頁面上一則一周前的文章才要求提供醫療資源。上周美聯社和Sky新聞的報導也表示該院正在治療爆炸受害者，產科病房已經搬到地下室。

另一則指控一名美妝部落客在現場偽造成一名孕婦的推文也受到質疑，因為這名住在馬立波的婦女上個月的Instagram貼文顯示她很明顯地正在懷孕。儘管推文已被刪除，但上述說法都繼續在網上流傳、成為陰謀論者的目標之一。

社群媒體一直試圖解決平台上的錯誤訊息，許多大型科技公司紛紛封鎖俄羅斯廣播公司RT和Sputnik，但推特並未禁止與俄羅斯政府組織相關的幾個帳戶，包括俄國總統普亭（Vladimir Putin）的官方推特帳戶。

俄羅斯 大使館 推特

上一則

日本311大地震11周年 3萬8000人仍過著避難生活

下一則

美國媽媽賞金1800元 成功讓兒子戒社群媒體6年

延伸閱讀

開戰Day16／俄將暫時停火 烏5城人民可藉人道走廊撤離

開戰Day16／俄將暫時停火 烏5城人民可藉人道走廊撤離
平民拿起機槍、房屋都成堡壘…基輔備戰 抵抗俄軍圍攻

平民拿起機槍、房屋都成堡壘…基輔備戰 抵抗俄軍圍攻
烏克蘭內政部長：已逾40萬平民撤離戰爭熱點

烏克蘭內政部長：已逾40萬平民撤離戰爭熱點
快看世界／心碎馬立波 當地趕挖新墓 集體填埋百屍

快看世界／心碎馬立波 當地趕挖新墓 集體填埋百屍

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官