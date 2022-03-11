避免盧布貶值 俄央行禁民眾以盧布買進美元等貨幣

由於西方各國政府在俄羅斯 入侵烏克蘭後，對俄國 進行「核彈級」經濟制裁，俄羅斯的經濟體系現正風雨飄搖中；俄羅斯中央銀行也不得不祭出強硬政策，避免盧布對美元幣值大貶；俄國央行 日前已發布行政命令，接下來的六個月期間內，通令各銀行禁止任何民眾以盧布兌換美元或其他強勢貨幣。

俄國中央銀行在官網上表示，即日起至9月9日止，全國銀行不得向公民出售強勢貨幣；此外，持有外幣帳戶的存戶，最高只能提領1萬美元，提領超過此數額的部分一律以盧布支付，且不論是何種外幣，一律以等價美元支付；不過，若欲將外幣兌換成盧布，則不受任何限制；專家指出，俄羅斯央行的政策是避免民眾因西方制裁而對盧布失去信心，紛紛搶兌外幣保值的手段。

針對俄羅斯央行政策對於經濟體系的長期展望，芝加哥大學俄裔經濟學家索寧(Konstantin Sonin)指出，對於普通人而言或許影響幅度不大，因為限制外幣買賣只是讓民眾無法購買美元而已；然而，對於富豪而言，由於美元是保值及對抗通貨膨脹的最佳金融資產，如果盧布貶值趨勢不止，連續六個月禁止買入美元極可能造成資產大幅縮水。

現居美國的前俄羅斯中央銀行主席亞勒沙申科(Sergey Aleksashenko)對於此一政策的前景亦不看好，直言可能造成俄國民眾恐慌性擠兌；他說：「俄羅斯銀行的外幣存款流出量高於預期，代表普通民眾以盧布兌換外幣的比例有提高，顯然會令各家銀行的債務履約能力受到質疑；現在貨幣當局還把強制性政策伸到私人存款身上，干涉普通人分配資產風險的自由，顯見央行已經黔驢技窮，也顯示央行本身對盧布前景悲觀，可能近一步引發擠兌風潮。」

同時，自2月28日以來即停止交易的莫斯科股票集中交易市場，亦將於9日繼續休市，以防止外資大量撤出、股票市值暴跌，目前尚未看到俄國央行有重啟證券交易的跡象。