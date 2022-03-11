抖音充斥烏俄戰 真假難辨難審

華爾街日報報導，社群媒體 應用程式TikTok (抖音)以搞笑、舞蹈等短片走紅，但隨著部分用戶開始用TikTok放送大量戰爭迷因(meme)和政府文宣，企圖影響全球對於烏克蘭衝突的看法，TikTok也面臨到成立後最大的挑戰之一。

烏克蘭和俄羅斯緊張關係升溫，知情人士透露，TikTok內部對於如何處理此地緣政治而出現混亂；TikTok部分內容審核員苦於不知是否要避免推薦這類貼文、移除貼文或限制創作者的帳號。

華爾街日報引述消息人士報導，內容審核員也不知道該拿內容過濾系統的部分標籤如何是好；TikTok並未對戰爭相關內容列出詳細指南，初階審核員得一邊審核一邊補充規則，結果就是遇到類似貼文時，會有不一致的處理方式。

TikTok6日採取迄今最大的動作，其稱因為俄國 通過新的「假新聞」法律，為了員工安全考量，因此暫停俄國用戶上傳新影片和直播。此舉格外值得注意，因為TikTok母公司是中國的科技巨擘字節跳動(ByteDance Ltd.)，中國政府避免支持西方國家對俄國的制裁。

在此前一周，TikTok表示，將限制歐盟境內由部分俄國官方控制的媒體帳號，包括今日俄羅斯(RT)和史普尼克(Sputnik)。消息人士指出，事關重大，TikTok曾知會北京字節跳動的高層，此決定未遭反對。

俄國2月24日侵略烏克蘭後，社群媒體用戶在TikTok、臉書、推特和YouTube等平台瘋狂觀看相關影像與影片，其中TikTok提供很多地方內部的戰爭視角，但社群媒體研究人員表示，這也成為不可靠資訊的溫床。

研究假資訊的非營利組織「初稿」(First Draft)主任安．克魯格(Anne Kruger)表示，民眾上TikTok找樂子，卻看到許多模糊甚至誤導的戰爭假資訊，影片不斷重播更加強這些訊息。

TikTok上一部熱門影片聲稱是俄國軍機進攻烏克蘭時排列成對的畫面，但華府查核事實網站「政治真相」(PolitiFact)發現，該影片擷自2020年中俄國軍演的畫面；該影片已遭TikTok刪除。

有些戰爭相關內容會要求捐款或打賞給影片創作者，顯然企圖靠影片圖利。

TikTok並非唯一對抗假資訊的平台，但根據戰略對話研究所(Institute for Strategic Dialogue)的一項研究，TikTok傳播假資訊的力量高於其他社群媒體。

烏俄爆發衝突後，Meta、推特和YouTube陸續宣布移除不實和誤導資訊的詳細政策，但TikTok尚未公布刪除任何相關假貼文與假帳號的數據。