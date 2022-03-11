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中風？普亭走路「右半邊僵硬」 專家：殺手本能

編譯中心╱綜合10日電
普亭(右)被發現右手僵直，引起中風揣測。(歐新社)
普亭(右)被發現右手僵直，引起中風揣測。(歐新社)

俄羅斯進攻烏克蘭，戰情發展與兩國元首交鋒過程使國際高度關注。俄國總統普亭近日曝光率大增，但他卻被發現走路時左手臂自然擺動，「右手卻始終保持僵直狀態」，引發中風揣測。

外界猜測普亭右臂不自然的僵直狀態恐怕是中風或帕金森氏症跡象；然而，過去NBC News就曾報導，根據荷蘭研究人員2015年發布於《英國醫學期刊》的分析，普亭長年接受前蘇聯國家安全委員會（KGB）的「殺手訓練」，因此右臂僵直的不自然狀態應是他的「本能反應」。

根據維基百科記載，1975年，普亭加入KGB、接受培訓，直至1990年初辭去相關職務，期間長達約15年。普亭沉迷柔道，勤練俄羅斯傳統防身術「桑搏」，具備黑帶六段成績，硬漢形象深植人心。

奈梅亨大學神經學教授布盧姆（Bastiaan Bloem）與其團隊早於2015年注意普亭的不自然步伐，透過長期觀察YouTube上與普亭相關的影片，他們認為「普亭過去在KGB進行特務訓練時，被指示將武器放在靠近胸部右側，只靠另一側，通常是左側前進，此舉可在迎敵時更快拔出槍枝」。

研究團隊表示，這種新的步法型態被命名為「槍手步法」，此行為應是在KGB受訓期間或受其他形式武器訓練時引發。

另據英國泰晤士報報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第15天，烏克蘭仍全力抵擋並反擊，有烏國官員透露，普亭對此情況震怒，開除了8名將軍，另也對聯邦安全局（FSB）不滿，認為是其透露的消息讓他低估烏克蘭的反抗力度。

報導稱，烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼諾夫（Oleksiy Danilov）表示，原先敵人想在二、三天內打進基輔，不過這不可能成真，「他們換了高層，大概有八個將軍因為沒有達成任務被開除」。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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