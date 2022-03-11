法德促和俄烏 馬克宏熱線普亭14次不見成效

馬克宏(右)與普亭自去年底以來共計對話14次，卻成效不彰，遭批雞同鴨講。(美聯社)

德國 總理蕭茲和法國總統馬克宏10日共同致電俄羅斯總統普亭 ，要求立即停止在烏克蘭 的戰火。法國總統府官員表示，三位領導人商定，未來幾天保持密切聯繫。

德國政府消息人士指出，「德國和法國要求俄羅斯立即停火」，同時「堅持任何化解這項危機的方案都必須透過烏克蘭和俄國之間的談判」。

法國總統府發表聲明，證實電話交涉。歐盟27國領導人10日傍晚在巴黎凡爾賽峰會商討如何因應烏克蘭衝突，3位領導人在峰會前通話。

比利時總理德克羅接受媒體訪問時，以「歐洲的911時刻」形容俄烏戰事。芬蘭總統尼尼斯托表示，應法、德兩國領導人要求，他會致電俄國總統普亭，「無論如何，持續與俄羅斯保持聯繫仍然重要」。

另外，美國政治新聞網站Politico報導，德國前總理施洛德正在莫斯科和普亭會面，討論結束烏克蘭戰爭。

施洛德從1998年至2005年擔任德國總理，和俄國企業的關係一直受到外界關注。施洛德目前擔任俄國國家石油公司董事，並在負責建造北溪二號天然氣輸送管的公司擔任董事長。

此外，自烏俄危機去年底升溫，法俄元首頻繁熱線，兩人共計對話14次。然卻收效甚微，兩人常各說各話、各自為政，被法媒稱「雞同鴨講」。但外交官表示，在戰時保持對話暢通很重要。

沒有其他領導人如馬克宏花這麼長的時間與普亭對話。法媒統計，從去年12月起，兩人共就烏克蘭危機進行14次對談，光在過去1個月間就交換了11次意見，有時還是1天2次。然而通話成效卻不佳。

一位曾參與2014年明斯克協議（Minsk agreements）的法國前外交官表示，普亭似乎沒有在聽馬克宏說話，並指出和普亭溝通困難的點在於「對話是單向的。他會一直重複，而你的觀點並不重要」。

儘管馬克宏與普亭的熱線遭質疑徒勞無功，但艾里賽宮與支持者仍堅持，在西方加強俄羅斯制裁、軍援烏克蘭之際，兩方保持對話是很重要的，而法國總統是這個角色的最佳人選。