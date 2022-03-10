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烏克蘭內政部長：已逾40萬平民撤離戰爭熱點

中央社／基輔10日綜合外電報導

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）今天在國家電視台上表示，目前為止，烏克蘭境內已有超過40萬平民被撤離，且大多是從當前戰區撤出。

莫納斯特斯基表示：「他們主要是從持續戰鬥的區域被撤離。」

副總理韋列休克（Iryna Vereshchuk）另外在傳訊應用程式Telegram發布影片指出，過去兩天，烏方已從東北部蘇米市（Sumy）和附近地區撤離超過6萬人。

她還說，約有2萬人已撤出首都基輔（Kyiv）西北方區域；還有3000人從東部城市伊久姆（Izyum）被「艱難」帶出。

不過韋列休克也在國家電視台上說，遭俄軍圍城的馬立波市（Mariupol）今天沒有任何一個平民得以撤離，因為俄軍未遵守暫時停火。

俄羅斯當局今天則稱會每天開放人道走廊，讓逃離烏克蘭戰鬥的平民前往俄國境內，不顧烏克蘭當局堅持撤離路線不應通往俄國。

俄國國際傳真社（Interfax）另報導，俄國國防部今天表示，已同意讓一組烏克蘭修復團隊前去處理車諾比（Chernobyl）核電廠周邊區域的電力線路。

烏克蘭日前表示，曾發生全球最嚴重核災的車諾比核電廠遺址供電已中斷，恐使輻射外洩。但國際原子能總署（IAEA）表示，這不會對安全造成嚴重衝擊。

為避免再次發生核災，車諾比核電廠有超過2000名工作人員在當地進行控管，IAEA引述烏克蘭核子監管部門的話稱，在俄軍佔領下，工作人員的處境「正在惡化」。

烏克蘭 俄國 國防部

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