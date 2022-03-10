我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高盛將退出俄國 俄侵烏後首度有美國大銀行撤離

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

南非總統與普亭談俄烏衝突 傳德前總理赴俄會談

中央社開普敦/柏林10日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙。(美聯社)
南非總統拉瑪佛沙。(美聯社)

南非總統拉瑪佛沙表示，有人盼南非擔任俄羅斯與烏克蘭衝突的調停人，今天他與俄國總統普亭對談以了解情勢。另有媒體報導，德國前總理施洛德將在莫斯科與普亭會面。

路透報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在自己的Linkedin帳號寫道：「基於我國與俄羅斯聯邦的關係，以及作為金磚五國（BRICS）的一員，有人來向南非商量擔任調停角色。」

他並表示，南非方面認為這場衝突應透過調停和協商解決。

另據政治新聞網站Politico引述知情人士報導，德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）將在莫斯科（Moscow）與普亭（Vladimir Putin）會面，以討論停止烏克蘭戰事。

德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）在法國一場歐洲領袖峰會場邊被問到這項消息，他告訴記者不願置評。近幾個星期，蕭茲一直試圖和同屬社會民主黨（SPD）的施洛德保持距離。

兩名政府消息人士告訴路透社，德國政府未同意也未參與任何相關會談。

施洛德在1998至2005年擔任德國總理，他與俄國企業的關係，已受到各界放大檢視。

施洛德擔任總理時即與普亭過從甚密。2005年卸任後，他轉到國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）擔任監事會主席，並主導興建連接德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）。

施洛德不時為俄羅斯代言，尤其在受俄國威脅的中東歐國家受到批評。今年1月，烏克蘭要求德國提供武器，當時施洛德站在俄國立場，批評北大西洋公約組織（NATO）演習才導致俄國在烏克蘭邊境增兵，並呼籲烏克蘭停止武力威脅。

德國 烏克蘭 俄國

上一則

尹錫悅靠著這群人幫助登上南韓總統大位

下一則

民眾捐烏克蘭槍砲彈藥 美國商務部加快出口程序

延伸閱讀

英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡

英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡
馬克宏與普亭頻繁通話 遭批雞同鴨講一場空

馬克宏與普亭頻繁通話 遭批雞同鴨講一場空
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
俄烏戰爭波及 芝餐廳、商家成替罪羔羊

俄烏戰爭波及 芝餐廳、商家成替罪羔羊

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票率篤定當選韓國總統。(美聯社)

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

2022-03-09 14:32
俄羅斯軍隊在烏克蘭砲擊後，濃煙滾滾。（美聯社）

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

2022-03-06 09:00

超人氣

更多 >
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　
每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨
南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多