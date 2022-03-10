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英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡

中央社倫敦10日綜合外電報導
英國政府宣布對英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(圖)實施制裁，包括凍結資產和發布旅行禁令，上述措施也打亂他出售切爾西的計畫。美聯社
英國政府宣布對英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(圖)實施制裁，包括凍結資產和發布旅行禁令，上述措施也打亂他出售切爾西的計畫。美聯社

英國政府宣布對英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）俄羅斯老闆阿布拉莫維奇實施制裁，包括凍結資產和發布旅行禁令，上述措施也打亂他出售切爾西的計畫。

法新社報導，除億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）之外，還有其他6名俄國富豪受到制裁，包括阿布拉莫維奇的前商業合夥人、俄羅斯鋁業巨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）。

其他受制裁者還包括俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin），和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）。英國政府認為謝琴是俄國總統普亭（Vladimir Putin）的「得力助手」。

VTB銀行（VTB Bank）董事長柯斯汀（Andrey Kostin）、俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）總裁托卡瑞夫（Nikolai Tokarev）和俄羅斯銀行（Bank Rossiya）董事長勒貝迪夫（Dmitri Lebedev）也在制裁名單中。

倫敦當局表示，這7人資產淨值總額約150億英鎊（約200億美元），且稱他們都是普亭核心圈的一員。

英國首相強生（Boris Johnson）稱這次制裁是「英國堅定不移支持烏克蘭人民的最新舉措」。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也表示：「今天的制裁再度展現，這些寡頭和盜賊在我們的經濟和社會中沒有立足之地。」

路透社報導，阿布拉莫維奇遭制裁後，英國政府中止出售切爾西的計畫，也停止出售門票及商品，球員轉會交易停擺，但切爾西仍可繼續參加比賽。

英國政府表示，已頒發特別許可證，允許切爾西繼續比賽和支付員工薪水，上述規定從今天開始生效。

阿布拉莫維奇於2003年收購切爾西並砸下重金，為這支球隊創造前所未見的成功，包括5座英超冠軍和2座歐冠盃（Champions League）冠軍。

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