加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

年約40歲、化名瓦利的加拿大狙神已抵達烏克蘭協助抗俄。（取材自推特）

烏克蘭 總統澤倫斯基近日邀請外國戰士共同抵禦俄軍襲擊，加拿大 武裝部隊一名資深狙擊手也已加入烏克蘭國際軍團的行列。

加拿大廣播公司報導，這名年約40歲、化名「瓦利（Wali）」的退伍軍人上周與一群英國和加拿大退伍軍人從波蘭進入烏克蘭，躲避在一棟翻修過的房舍中，加入抵抗俄軍的行列。

報導指出，瓦利曾在2009年至2011年阿富汗 戰爭期間於加拿大第22皇家軍團服役，2015年曾以外國自願戰士身分和庫德族軍隊一起前往伊拉克與恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）作戰。

2017年6月，瓦利使用一把有效射程僅2000公尺的TAC-50狙擊槍，擊殺遠在3.5公里外的一名伊斯蘭國分子，成為世界最長距離狙擊紀錄保持人。

瓦利退伍後成為一名電腦工程師，他說上戰場會錯過自己1歲兒子的生日，這是他決定前往參戰「最艱難的部分」。但他表示，拒絕親眼目睹一場「全面入侵」，就是想進行人道援助。