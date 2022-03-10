我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

編譯徐榆涵／綜合報導
年約40歲、化名瓦利的加拿大狙神已抵達烏克蘭協助抗俄。（取材自推特）
年約40歲、化名瓦利的加拿大狙神已抵達烏克蘭協助抗俄。（取材自推特）

烏克蘭總統澤倫斯基近日邀請外國戰士共同抵禦俄軍襲擊，加拿大武裝部隊一名資深狙擊手也已加入烏克蘭國際軍團的行列。

加拿大廣播公司報導，這名年約40歲、化名「瓦利（Wali）」的退伍軍人上周與一群英國和加拿大退伍軍人從波蘭進入烏克蘭，躲避在一棟翻修過的房舍中，加入抵抗俄軍的行列。

報導指出，瓦利曾在2009年至2011年阿富汗戰爭期間於加拿大第22皇家軍團服役，2015年曾以外國自願戰士身分和庫德族軍隊一起前往伊拉克與恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）作戰。

2017年6月，瓦利使用一把有效射程僅2000公尺的TAC-50狙擊槍，擊殺遠在3.5公里外的一名伊斯蘭國分子，成為世界最長距離狙擊紀錄保持人。

瓦利退伍後成為一名電腦工程師，他說上戰場會錯過自己1歲兒子的生日，這是他決定前往參戰「最艱難的部分」。但他表示，拒絕親眼目睹一場「全面入侵」，就是想進行人道援助。

加拿大 烏克蘭 阿富汗

上一則

歐盟擬逐步汰除俄國石油 烏克蘭快速「入歐」可能性低

下一則

烏克蘭選手北京冬季殘奧會奪金 獻給國家

延伸閱讀

雪中送炭 特斯拉續發薪給上陣抗俄的烏克蘭員工

雪中送炭 特斯拉續發薪給上陣抗俄的烏克蘭員工
「除非槍口指著我」 馬斯克拒用星鏈封鎖俄國新聞

「除非槍口指著我」 馬斯克拒用星鏈封鎖俄國新聞
波蘭欲將所有米格-29戰機交美處置 國防部：行不通

波蘭欲將所有米格-29戰機交美處置 國防部：行不通
劉奕君現蹤加拿大 被爆遠渡重洋陪伴妻女

劉奕君現蹤加拿大 被爆遠渡重洋陪伴妻女

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴