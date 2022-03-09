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北約秘書長警告俄羅斯 不要攻擊支援烏克蘭補給線

編譯周辰陽／即時報導
北約秘書長史托騰伯格，攝於8日。Getty Images
北約秘書長史托騰伯格，攝於8日。Getty Images

加拿大廣播公司（CBC）新聞報導，北約組織（NATO）秘書長史托騰伯格警告，只要俄羅斯攻擊NATO成員國供應武器彈藥給烏克蘭的補給線，將被視為俄烏戰爭的危險升級。

史托騰伯格8日受訪表示，「北約盟國正在協助烏克蘭維護他們自我防衛的權利，這是寫入聯合國憲章的。俄羅斯是侵略者，烏克蘭是自我防衛。要是有任何針對任一NATO國家、NATO領土的攻擊，就將觸發北大西洋公約第5條（視為對締約國全體之攻擊）」。

史托騰伯格表示，他完全相信俄羅斯總統普亭知道這一點，「我們正在排除任何誤判及誤解我們承諾捍衛每一寸北約領土的空間」。

據報導，西方國家提供給烏克蘭的武器於波蘭等邊界交壤的國家卸下，接著走陸運送進烏克蘭。美國情報界部分人士則擔心，莫斯科可能試圖利用空襲或長程火砲，將歐美供應烏國的軍火流通切斷。

史托騰伯格指出，烏克蘭境內的補給線跟烏國邊界外運作的路線之間有著明顯區別，「在烏克蘭，有一場戰爭正在進行。當然了，烏克蘭境內的補給線可以受到攻擊」，但「針對NATO領土、NATO部隊、NATO軍事力量的攻擊，就會被當作針對NATO的攻擊」。

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