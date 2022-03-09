俄烏戰火下 200萬人逃離家園 世界展望會跨境人道救援

考量衝突對兒童的持續影響，世界展望會亦正規劃中長期服務方案，希望陪伴烏克蘭兒童度過衝突。圖／台灣世界展望會提供

俄羅斯 入侵烏克蘭 戰爭第14天，據聯合國難民署統計，兩周內已造成超過200萬名難民逃離家園。世界展望會除已在羅馬尼亞和喬治亞展開服務，也正在評估波蘭、摩爾多瓦和烏克蘭境內的需求，規畫進行跨境人道救援行動。

台灣世界展望會說，9日傍晚，各國世界展望會在線上齊聚，羅馬尼亞世界展望會緊急救援總監邁克．偉瑟（Mike Weisert）談及「每天都有許多人湧入邊關，然後繼續往歐洲各地移動...」展望會籲社會大眾響應「飢餓三十-烏克蘭難民兒童救援計畫」，幫助流離失所的兒童及家庭找回平安。

邁克分享，羅馬尼亞世界展望會已在羅馬尼亞5個據點設立庇護 所或中繼站，搭建帳棚、提供暖爐和心理關顧，讓好不容易抵達他國的難民，有動力繼續向前。

他回憶上周六前進烏克蘭發送物資的經歷，許多人在烏克蘭邊界城鎮，尋找通關到鄰國尋求庇護的機會，「我們希望可以幫助這些人。」考量衝突對兒童的持續影響，世界展望會亦正規劃中長期服務方案，邁克表示，由於情勢持續變化，制訂中長期計畫很有挑戰，但展望會仍在努力中，希望陪伴烏克蘭兒童度過衝突後的艱辛時期。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，人道救援工作是一件極具挑戰且複雜的工作，除了第一時間的救援，更需要長期的關注與支持。面對持續升溫的烏克蘭危機，需要大眾愛心持續挹注，才能陪伴烏克蘭孩子有機會好好長大。她邀請台灣民眾一起支持前線工作人員的烏克蘭難民兒童關懷工作，搶救戰火顛沛中的孩子。