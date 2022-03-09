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盼人民、寡頭推翻普亭？前特派員：不了解俄國現況

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

侵略烏克蘭導致俄羅斯經濟遭國際嚴厲制裁，盧布兌美元匯價迭創歷史新低，推升物價飆漲、侵蝕俄國民眾積蓄，街頭抗議再起，這回掀起的抗議聲浪足以搖撼普亭政權嗎？曾長期派駐莫斯科的媒體記者表示，這是不切實際的期待。

前華爾街日報駐莫斯科特派員艾伯特在財經網站MarketWatch發表評論說，俄羅斯總統普亭多年來透過國家掌控的媒體進行政治催眠，並且長期鎮壓異議人士，加上生活水準已提升，使俄國民眾普遍安於現狀。由此可知，即使西方嚴厲制裁重創當地經濟，也無法迅速喚醒俄國反抗力量。

2011年底，成千上萬俄羅斯民眾走上莫斯科街頭抗議選舉舞弊，設法推翻選舉結果，堪稱對當時接掌政權十年的普亭構成歷來最大政治挑戰。當年那陣抗議怒火並未馬上被撲滅，激起政權更替的希望。一名示威人士當時向艾伯特說：「這像水開始滾，今後什麼都可能發生。」

結果呢？在接下來的十年，克里姆林宮一步步追緝抗議運動「餘孽」，逼許多活躍分子逃到海外，最知名的反對人士納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭人下毒、轉送德國治療，去年返俄後被捕入獄囚禁至今。

至於俄羅斯其他民眾，則受普亭掌控媒體大肆播送謊言與不實資訊洗腦。許多人真的相信，俄羅斯出兵烏克蘭「只是設法讓基輔去納粹化，而烏克蘭人民對俄軍赴當地維持和平敞臂歡迎」。在官方掌控的電視上，看不見烏克蘭民宅遭俄軍無差別轟炸、平民來不及逃命而喪生的畫面。

碩果僅存的獨立媒體，則因克里姆林宮實施新規定，撂狠話要嚴懲新聞報導與官方媒體不同調者，而全遭關閉。連外國媒體也不得不縮減當地營運，以免觸犯新規定。

另一方面，俄羅斯人的生活水準在普亭主政期間已有改善，較1990年代蘇聯解體後的慘況好轉。工資提升了，一般民眾買得起外國車，也負擔得起每年出國到希臘或埃及度假，許多民眾無意改變現狀。反對普亭的異議分子慘遭鎮壓的下場，也導致寒蟬效應。

艾伯特說，很難想像現在只因俄羅斯遭國際孤立、經濟崩潰，就能迅速改變這種情況。

另一理論說，國際制裁會讓俄羅斯商業大亨（即「寡頭」）嚐到重大經濟痛苦，不僅遊艇和豪宅遭扣押，海外帳戶也遭凍結，可能促使他們憤怒得挺身逼迫普亭改變行徑。

艾伯特指出，這種說法暴露出對俄國權力結構的誤解。他指出，在俄國，不是寡頭挑選誰來領導他們，而是普亭挑選誰有資格當他身邊的寡頭權貴。這些寡頭影響力有限，要這些商業大亨發動宮廷政變對普亭逼宮，可能性微乎其微。

普亭的權力來自掌控俄羅斯強大的情報和軍警機構，短期內不可能失去這些控制權。

也許一波波國際制裁甚至全球戰爭的威脅，終會把俄國反抗勢力從沉睡中喚醒，但照眼前情勢看來，這不可能在一夕之間發生。

普亭 俄羅斯 俄國

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