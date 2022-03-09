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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

戰火下的童年 烏克蘭「防空洞世代」誕生

中央社／基輔8日綜合外電報導
基輔民眾2日聚集在多羅戈日奇（Dorohozhychi）地鐵站裡躲避俄軍轟炸，孩童只能待在這玩耍。(歐新社)
基輔民眾2日聚集在多羅戈日奇（Dorohozhychi）地鐵站裡躲避俄軍轟炸，孩童只能待在這玩耍。(歐新社)

隨著俄羅斯入侵，不少烏克蘭家庭在地鐵站過夜，以躲避俄軍轟炸，他們正在適應地下生活，他們的孩子也是。

法新社報導，基輔許多父親紛紛加入軍隊或國土防衛隊，使得許多婦女必須一肩扛起養育孩子的重任，有些人在城市街道下方逾70公尺的地底過夜。

在世上堪稱最深車站的混凝土隧道裡，地鐵系統昏暗的日光燈下已經開始誕生一些新生命；這些車站在冷戰期間設計而成，可兼作防空洞。

根據聯合國人口基金（UN Population Fund），上周末，也就是俄羅斯展開入侵以來的第二個周末期間，有81個寶寶在基輔掩體和臨時防空洞裡出生，其中5人在地鐵站裡出生。

在新生兒被轉送到醫院的當下，隨著夜幕低垂，人們聚集在多羅戈日奇（Dorohozhychi）地鐵站走道上睡覺時，年幼孩童就在一旁奔跑尖叫。

活潑好動的3歲男孩戴尼斯（Denis）開心地俯視列車的通電軌道時，他的母親布雷澤維奇（Taria Blazhevych）把他從月台邊緣拉了回來，而他5歲的哥哥安東（Anton）正在快跑繞圈圈。

在一間資訊科技公司擔任品質保證工程師的布雷澤維奇勇敢面對現況，27歲的她微笑著發放甜甜圈給孩子們。

這些孩子今晚看來相當開心，和在地底新結交的玩伴玩一些打打鬧鬧的遊戲，電子裝置螢幕上播放著嘈雜的卡通。但他們有沒有哭過？

布雷澤維奇說：「現在嗎？沒有。不過他們的爸爸從軍時，他們都在哭。」

56歲的會計師塔蒂亞娜（Tatiana）受訪時眼眶泛淚，悲憤地啜泣起來，「我餘生都將詛咒普亭（Vladimir Putin）和俄羅斯，因為他們給我們烏克蘭帶來這麼多悲痛」，她抽抽噎噎地說：「我希望來殺我們的俄軍都滾蛋，我們的孩子才不必這樣生活在地鐵裡，而是在公園裡散步、玩玩具。」

地鐵站 俄羅斯 烏克蘭

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