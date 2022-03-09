俄前「美女檢察總長」赴烏克蘭送物資 遭人祭懸賞捉拿

俄羅斯2014年兼併克里半島時聲名大噪的當地檢察總長波克隆斯卡亞，日前在Instagram自曝前往烏克蘭的刻松州運送人道救援物資。(取材自Instagram)

俄羅斯 2014年兼併烏克蘭 的克里米亞半島時，當地檢察總長波克隆斯卡亞（Natalya Poklonskaya）因公開強力挺俄而在國際之間聲名大噪，2月初獲任命為俄羅斯聯邦獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（Rossotrudnichestvo）的副署長，日前更親赴烏克蘭的刻松州運送人道救援物資。

據波克隆斯卡亞在Instagram的自述，她跟俄羅斯國家近衛軍運送食物和必需藥品到刻松州，「由於缺乏生活必需品跟重要藥物，民眾正處於人道災難的邊緣」，並聲稱當地民眾要是收了俄方提供的種種物資，就會受到迫害，甚至到了遭人縱火燒屋的程度，因此沒有詳細交代俄方援助的地點與對象。

根據9gag刊登消息，波克隆斯卡亞自曝正在刻松州後，烏克蘭商人Seyar Kurshutov發出懸賞，只要有人能抓住波克隆斯卡亞，並把她送交最近的烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）辦公室，就可以領到10萬美元賞金。

波克隆斯卡亞宣誓效忠俄羅斯後，於2016年獲執政的統一俄羅斯黨提名 為下院國家杜馬的議員，但2021年選舉未再獲提名，一度被普亭總統外放非洲西岸的大西洋島國維德角（Cape Verde）任大使，讓觀察家相信她已失去克里姆林宮歡心，但波克隆斯卡亞因「個人原因」沒有就任，2022年2月2日改派為獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署副署長。