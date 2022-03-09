「Z」成支持俄國標誌 烏克蘭：源於納粹符號、劍指總統

俄羅斯成為全球被制裁最嚴重的國家。圖為俄羅斯聖彼得堡街頭上出現支持俄國出兵烏克蘭的Z字符號。（Getty Images）

自俄羅斯 進攻烏克蘭 以來，有觀察家發現俄軍的坦克和裝甲車上都印有神祕「Z」字符號，近日國內也出現大量Z字文宣，成了支持攻打烏克蘭的標誌。Z字的意義眾說紛紜，有分析認為指涉地域，除了象徵支持軍隊，更被用來恐嚇反戰人士；烏克蘭官員則表示Z是納粹符號分開兩半，暗指要以猶太裔的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為行動終極目標。

俄羅斯於2月24日開始對烏克蘭發動攻勢，3天後，俄國 官方資助的「今日俄羅斯」（RT）新聞網就宣布販售Z字T恤、連帽衣等周邊商品以支持俄軍。

之後，俄國當局就在各地組織無數快閃活動，邀年輕人穿著Z字上衣來展現對烏克蘭戰事的支持。此外，網上流傳的一張照片，是俄國南部一群罹患絕症的兒童排成Z字形。部分俄國地方政府建築物的窗戶以亮燈顯示Z圖案，路上汽車上、廣告板上也常見Z字。

侵略烏克蘭的俄軍戰車上經常可以看到「Z」字符號，引起外界關注。（路透）

俄羅斯體操選手庫利亞克（Ivan Kuliak）本月5日在杜哈（Doha）的世界盃男子雙槓項目獲得銅牌，他在胸口貼著Z字符號上台領獎，而他身邊正好站著奪金的烏克蘭選手伊利亞（Kovtun Illia）。國際體操總會（FIG）已表明要處分庫利亞克。

此外，Z字符號也被用來當作恐嚇反戰人士的工具。俄國異議樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）和人權組織「紀念」（Memorial）都表示，他們的大門被塗上Z字。

然而，也有些俄羅斯人嘲弄Z字符號，藉此反對普亭入侵烏克蘭。有人在示威中舉著寫有Zachem（意為「為什麼？」）的標語牌；也有人製作諷刺迷因（meme），例如把小說人物哈利波特（Harry Potter）額上的閃電形傷疤改成Z。