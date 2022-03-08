被通緝的抗俄義勇兵：南韓網紅烏克蘭私戰風暴

(取材自李根社群帳號)

「太陽的後裔？」俄軍入侵烏克蘭 的侵略戰爭，引發了自由世界的強烈公憤與情緒共感，但除了各國政府積極提供軍援物資外，世界各地也都陸續出現了響應烏克蘭政府求救號召的「國際義勇兵」，他們遠從美國、北歐、車臣、甚至日本長途跋涉，根據烏國外交部的對外宣稱，短短十多天內就已召集了1萬多人。然而在眾多外國志願兵中，一支來自南韓 的抗俄參戰者卻引發了極大爭議——他即是南韓的「特戰網紅」、前海軍特戰戰團的退役軍官：李根——但引爆爭議的不只是他身為特戰精銳的退伍身分，而是他以個人名義高調參戰的行為，已遭氣急敗壞的南韓政府「刑事起訴」，在最極端的情境下，甚至可能面對無期徒刑、甚至死刑的最嚴厲刑責？

3歲移民美國 從小志願加入美軍

現年38歲的李根，是南韓最有人氣、知名度也最高的軍事Youtuber之一。1984年出生於南韓的他，在3歲那年隨家人移民到美國，雖然從小志願加入美軍，但卻因為家人因素與國籍問題而不能如願。最終在因緣際會下，李根才於2007年返回「祖國」南韓服兵役並加入海軍志願役，並在通過層層考驗後成為南韓軍中精銳——南韓海軍特戰戰團（UDT/SEALs）——的特種部隊軍官，服役過程中他曾多次被派到海外值勤，直到2014年以大尉軍階退伍為止。

(取材自李根社群帳號)

李根從海軍特戰戰團退伍後，也以一身戰鬥技能加入了南韓的民間軍事承包公司，負責提供戰地安全服務、特殊軍事訓練...等國防相關服務。但真正讓他聲名鵲起的機會，卻是2020年走紅南韓的網路實境秀《Fake Man》，作為節目特聘教官的李根，才以健美體態、俊美外型、以及致命俐落的戰鬥能力，成為走紅網路的「實境紅人」。

李根在《Fake Man》之後，也於Youtube上開設個人頻道「ROKSEAL」，截至2022年3月為止，總訂閱數已超過77萬人，最高的單集觀看數可達803萬次，頻道內容主要是各種戰鬥技能的普及說明、訓練方式，以及不同跨界軍訓節目的極限系列，是東亞地區相當罕見的「戰鬥型Youtuber」。

直到2022年2月24日——俄國正式向烏克蘭宣戰，並以「特殊軍事行動」的名義發動大規模侵攻——按不下滿腔熱血的李根，才決定走向一條引發舉國爭議的戰鬥之路：他響應烏克蘭政府的全球呼喚，主動召集了幾名熟識的南韓退伍特戰，組織飛往烏克蘭參加「對俄抗戰」。

(取材自李根社群帳號)

根據社群 帳號所留下的足跡，李根是在3月6日從首爾仁川機場，搭乘卡達航空的民航客機前往波蘭，並在7日進入烏克蘭西部，正式登記為外國人參戰的「國際義勇兵」。但整件事情之所以引發南韓社會激辯，原因卻在於李根臨行前的一封「與祖國訣別信」。

李根表示：當自己看到烏克蘭總統澤倫斯基，於2月28日向國際求救的時候，自己心裡就已經下定決心要響應召集、貢獻自己的戰鬥專長。但自己原本的想法與期待，是希望得到南韓政府的支持、或者是默許，因此才透過熟人管道向南韓軍方與政府提出「志願參戰」的組織計畫，希望在48小時內就能率領一幫南韓志願者，以「亞洲前鋒」之姿前往烏克蘭參戰。

沒想到南韓政府對於李根的主動提案卻是「震驚與恐懼」，官方不僅拒絕給予從中協助，還明言警告李根：「南韓法律不允許國民『私人參戰』，如果你違反規定前往烏克蘭，大韓民國政府將別無選擇的對提你出刑事指控，並面臨1000萬韓圓（約8131美元）的罰款！」

但憤怒的李根，卻完全不理會南韓政府的嚴正警告，除了繼續秘密地招兵買馬、安排出境參戰外，甚至還在出發後直接點名：「愚蠢的官僚是不會明白的！」

「與我共同趕赴烏克蘭的南韓志願兵小隊，是由我親手挑選的優秀菁英...如果我能活著回來的化，任何國家法律的刑責與懲罰，我都樂於一肩扛下——但此時此刻，我只想要以第一位南韓志願兵的身分馳援參戰，我們會為了南韓的尊嚴與地位奮戰——最後，如果這項神聖的任務勝利結束，就讓我們彼此南韓再見吧！」

李根的強行參戰，雖然讓眾多網路支持者為之熱血沸騰，但大吃一驚的南韓政府7日卻召開跨部會緊急會議，邀請外交部、內政部、法務部、國防部...等相應部門，商討要如何看待並處理「李根案」的後續——儘管在同一時間裡，俄國聯邦政府也公開把大韓民國列為「不友善國家清單」，在經濟封鎖問題上，南韓也與日本一樣急速強化對俄制裁。但最後，南韓外交部仍於3月8日下午前定調立場：

「特定人士（李根）確實已『違法進入烏克蘭』，南韓政府將依法提出相應的刑事告訴與懲罰手段。」

義勇兵參戰反了甚麼法呢？根據南韓外交部的說法：烏克蘭目前已經被南韓政府列為最高層級「四級警告」的旅行限制國。在四級狀態之下，除非是政府公務、醫療目的、親屬問題、人道援助特殊申請、或新聞媒體的戰地報導...等理由可特殊申請核可之外，一般南韓人是「不被准許」出入四級限制國。若有違反者，南韓外交部將以《護照法》的規定，沒收、註銷該人的南韓護照並禁止未來重新申請，同時違法者也將面臨1000萬韓元的罰款，以及1年以下的有期徒刑。

(取材自李根社群帳號)

但《護照法》的規定，只是李根所面對的「最輕刑責」——在私自參戰的行為屬實後，李根還面臨「私戰罪」（在本國未正式開戰或授權軍事行動的狀態下，公民私自參與、介入他國軍事衝突）的1年以上~3年以下有期徒刑；若李根真的提槍上陣，以南韓特戰教給他的戰鬥技能殺死俄軍，李根還得面臨各種違法使用槍砲爆裂物襲擊罪、甚至「殺人罪」的控訴，在私戰犯介入戰爭行動的背景下，最高恐得面臨無期徒刑、甚至死刑的極刑懲罰。

引發眾人議論的是，李根的「私戰行為」發生在南韓政府難以舉發犯罪事證的烏克蘭戰地，在天高皇帝遠的狀態下，南韓政府除了發狠話之外，還真能拿李根怎麼樣嗎？根據南韓《中央日報》的說法，南韓的刑事法律是「屬人主義」，就算李根的犯罪行為不是發生在南韓國內，政府依然有權起訴並追究李根的「犯罪刑責」。

之中，李根之所以讓南韓政府難以容忍的是：作為國內高度曝光與知名度的「網紅」，李根不僅公開號召、鼓動南韓公民加入抗俄義勇軍，受其鼓舞、且據說還正在分批出動的「南韓戰隊」恐怕還有100餘人——因此，李根的志願參戰恐怕已不是單純的個人選擇，而更涉及「主導私戰」甚至「法外傭兵」的嚴重底線，這恐怕也不是李根自己所說「一切責任由我全部承擔」所能了結的複雜爭議。

「韓戰的時候，世界都勇於犧牲幫助南韓人...現在，輪到南韓人出來幫忙烏克蘭了，我真的沒辦法在遠方裝作沒事，遠遠看著無辜者被傷害、被殺害。」

在抵達烏克蘭後，李根也在社群網路上表示。至於南韓外交部威脅的「沒收護照」、「刑事通緝」與「坐牢」，李根則不以為然的反嗆：外交部的大官們有餘力沒收小民的護照，不如花點力氣認真想想該怎樣幫助烏克蘭自衛抗戰吧！

部分民意嘲諷 給國家找麻煩

那麼南韓民意又是如何看待李根事件呢？儘管不少網路支持者對於李根大尉的「參戰實踐」大表佩服，但也有更多意見嘲諷李根的「英雄幻想」根本玩火上身、給國家找麻煩，而李根在網紅成名後不斷被踢爆的欠債不還、性騷擾前科爭議，也重新在新聞風波中被附註提及。

不過同時，亦有人對南韓外交部的官僚主義感到質疑。畢竟李根人已經在烏克蘭，此時還要高調地威脅說要撤銷對方的南韓護照，這對於「保護本國公民」的國家原則，或者官方支援烏克蘭的對俄抗戰，又該如何主張立場一致呢？

於是，一場遠方混亂的侵略戰爭，亦給習慣於戰爭威脅的南韓，一次超展開的震撼教育。