北約祕書長：強化歐洲東翼軍力 不讓莫斯科誤判情勢

北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格(黑衣者)訪問拉脫維亞。(美聯社)

北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格今天表示，烏克蘭 200萬人逃離家園，是歐洲二戰後發展最快的難民危機，北約為不讓莫斯科誤判情勢，正向歐洲東翼增兵。

烏克蘭並非北約（NATO）成員，自俄羅斯 入侵烏克蘭後，北約為避免戰事波及與俄羅斯鄰近的北約盟國，一直採取嚇阻等「防禦性」作為，例如令戰機進入高度警戒狀態，並再次在東歐擴增駐軍。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天訪問拉脫維亞，這是2014年俄羅斯兼併克里米亞後，北約部署的前哨軍力國家之一。

他表示，自俄羅斯入侵後，有200萬烏克蘭民眾逃離家園，這是自第二次世界大戰以來發展最快的難民危機，且俄國 以平民為目標的戰爭罪行，更是完全令人不能接受。

史托騰柏格說，北約盟國正在幫助烏克蘭捍衛國土，除開放邊界協助難民離開，也加快提供價值數十億歐元的支持，為不讓莫斯科產生誤判，北約強化在歐洲東翼地區的軍力，除增兵數千人外，還有130架戰機高度戒備、200艘戰艦駛往相關地區待命。

但他強調北約有責任確保衝突不會升級和蔓延到烏克蘭以外的國家，以避免情況失控以及更多人喪生。

烏克蘭多次請求北約在烏克蘭領空畫設禁航區，指如此可以阻止俄軍轟炸，但遭拒絕，史托騰柏格說北約不會介入這場戰事，擔心與俄國直接交鋒會演變成歐洲與俄羅斯的直接衝突。