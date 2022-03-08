戰爭不會止於烏克蘭 澤倫斯基籲：普亭只會想要更多

烏克蘭總統澤倫斯基7日接受美國ABC新聞採訪時警告西方國家「戰爭不會在烏克蘭停止」，並稱未來對自由的攻擊將影響世界其他地區。Getty Images

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）7日接受美國ABC新聞採訪時警告西方國家「戰爭不會在烏克蘭停止」，並稱未來對自由的攻擊將影響世界其他地區。

CNN報導澤倫斯基受訪時再次強調確保烏克蘭領空安全的必要性，他曾敦促美國和北約提供幫助但無濟於事，澤倫斯基指出「我們不能只讓俄羅斯在那裡活動，因為他們正在轟炸、砲擊我們，俄軍使用飛彈、直升機、噴氣式戰鬥機等眾多軍武，我們無法控制自己的領空」。

澤倫斯基補充說他深信美國總統拜登 （Joe Biden）可以做更多來制止戰爭，說道「我相信他（拜登）可以，我願意相信這一點，他有能力做到這一點」。

此前美國和北約反對在烏克蘭設立禁飛區，警告此舉可能導致「歐洲的全面戰爭」，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）更表示設立這類禁飛區的國家將被視為「參與衝突」。

澤倫斯基對此回應道「飛彈襲擊包括大學和兒科診所在內的民用建築，如果飛彈從頭頂飛過，我認為沒有其他解決辦法，它們需要被擊落，你必須保護生命」，最後他更警告說戰爭將影響世界其他地區，強調「每個人都認為我們離美國或加拿大很遠，不、我們在自由的區域，當權利和自由的界限被侵犯和踩踏時，你必須保護我們，因為我們是第一個被入侵、下一個就會輪到你，這隻野獸獲得的越多，他想要的就越多」。