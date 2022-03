真上了普亭不開戰的當 記者出逃首爆俄高官末日情緒

俄羅斯 入侵烏克蘭多天,西方國家對俄的制裁力道前所未見,範圍包括金融、軍事、科技等領域,招招重擊俄羅斯。雖然俄國 內部出現反戰聲音,但仍被當局強硬壓制,近日有記者踢爆,俄國政府正瀰漫恐慌氣氛,每個人小心翼翼批評普亭 ,對戰爭感到心灰意冷,甚至做出世界末日的預測。

俄羅斯記者法麗達·魯斯塔莫娃(Farida Rustamova)在出逃前曾專訪俄羅斯政府高層,並在離境後發表一篇報導,這篇報導近日被其他國外媒體人翻譯成英文,發表在推特引發熱議。

I've translated a fascinating report by the very well-sourced Russian journalist @faridaily_ about what senior Russian officials think of the invasion. Haven't seen this kind of information anywhere else. https://t.co/IxhqnrGdb3