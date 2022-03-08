俄國反戰潮四起1天69城示威 哈薩克也譴責普亭

俄羅斯出兵入侵烏克蘭，國內反對聲浪也逐漸高漲，俄國6日共69個城市已有超過5000人因走上街頭抗議總統普亭被捕。圖為反戰民眾6日在聖彼得堡示威遭逮。（歐新社）

俄羅斯 入侵烏克蘭第11天，獨立監督組織OVD-Info表示，俄國 各地6日有69城市、超過4600人因反戰示威遭到逮捕，就連一位知名的資深人權鬥士也在80歲生日這天被拘。

俄羅斯數家通訊社報導，警方發言人表示，莫斯科有一場「未經批准的示威」，有超過2000人被捕；在第2大城聖彼得堡有約1500人參與另一場示威活動，有750人遭逮。據統計，俄羅斯全國6日有69座城鎮發生示威活動，有超過5000人遭到逮捕。創下新高紀錄。

OVD-Info表示，警方對示威者使用電擊器，根據目擊者照片和影片，鎮暴警察使用警棍暴打示威者，將他們打得滿臉是血。

資深人權鬥士岡努西奇娜（Svetlana Gannushkina）也在80歲生日當天遭到拘禁。岡努西奇娜被認為很有可能獲頒諾貝爾獎。

向來以普亭馬首是瞻的哈薩克 也出現抗議浪潮，高呼口號譴責普亭。哈薩克第一大城阿拉木圖的抗議者強調，示威「不是針對俄羅斯人民，而是針對普亭」，「今天在烏克蘭發生的事情，以後可能發生在哈薩克」。

另據BBC報導，俄國擴大打壓外國媒體，旗下世界新聞頻道（World News）已在俄國停播，BBC已於4日暫停記者在俄國採訪。此外，俄國也持續封鎖更多新聞機構，包括Mediazona等新聞網站。